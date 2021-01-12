Україна і Молдова домовилися пришвидшити програми євроінтеграції

Президенти Молдови та України Мая Санду і Володимир Зеленський домовилися активізувати імплементацію програм євроінтеграції для досягнення стратегічної для обох країн мети членства в ЄС.

Про це Санду заявила після підписання у Києві двосторонніх документів з Президентом України Зеленським, передає кореспондент Укрінформу.

«Під час зустрічі ми підтвердили наше спільне бажання активізувати імплементацію нашими країнами програм європейської інтеграції. Цей шлях є стратегічним варіантом для Республіки Молдова та України та надійним способом розбудови функціональної держави із сучасною ринковою економікою в інтересах громадян», - сказала Санду.

За її словами, лідери обох країн також висловилися за посилення діалогу між Молдовою і Україною в рамках «Східного партнерства», зокрема в рамках саміту цієї ініціативи, який відбудеться цьогоріч.

Санду також повідомила про домовленість відновити діалог по лінії профільних установ обох країн для розв’язання невирішених питань у відносинах, включаючи продовження діяльності робочих груп і двосторонніх галузевих комісій.

Володимир Зеленський, у свою чергу, наголосив, що Україну та Молдову об’єднує спільне бачення майбутнього як повноправних членів Європейського Союзу.

“Наші країни єднають не тільки спільний кордон та спільне минуле, але і спільний рух та спільне бачення майбутнього наших країн як повноправних членів Європейського Союзу”, - сказав Зеленський.

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За його словами, стратегічному питанню інтеграції України та Молдови до ЄС було приділено окрему частину переговорів із Санду.

“Членство у Євросоюзі — це дійсно стратегічна мета, тут наші підходи повністю співпадають”, - запевнив Зеленський.

Він також підкреслив, що Україну і Молдову єднають спільні цінності та позиції щодо ключових питань загальноєвропейського порядку денного та безпеки регіону.

Як повідомлялося, Санду 12 січня перебуває у Києві. Це її перший офіційний візит після обрання на пост президента Молдови.

Фото: Офіс Президента