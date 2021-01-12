Україна і Молдова створять Президентську раду - Зеленський

Україна і Молдова домовилися створити Президентську раду для вирішення питань двосторонніх відносин.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський після підписання з Президентом Республіки Молдови Маєю Санду двосторонніх документів, передає кореспондент Укрінформу.

Захід відбувався без участі ЗМІ, транслювався наживо на сторінці глави Української держави у Фейсбуці.

“Ми домовилися створити Президентську раду, у рамках якої будемо форматувати стратегію та координувати наші дії для вирішення завдань двостороннього порядку денного”, - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що спільно з Президентом Молдови мають намір відновити діалог між країнами на найвищому рівні та зробити його динамічним і результативним.

Крім того, глава держави зазначив, що пріоритетами для спільного “економічного імпульсу” будуть енергетика, інфраструктура, транспорт і транзит.

Як повідомлялося, Мая Санду 12 січня перебуває у Києві. Це її перший офіційний візит після обрання Президентом Молдови.

Фото: ОП