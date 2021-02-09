ПДЧ в НАТО: Шмигаль каже, що Україна працює, аби не відставати від Грузії

Україна хоче не відставати від Грузії у питанні отримання Плану дій щодо членства в НАТО і для цього виконує завдання щодо втілення стандартів Альянсу.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.

«Членство в НАТО є важливим пріоритетом для України. Ми сьогодні обговорювали це з паном генеральним секретарем. Ми абсолютно готові і робимо наше домашнє завдання... Ми хочемо, звичайно, не відставати далеко від Грузії і в ідеалі отримати разом з Грузією ПДЧ. Активно над цим працюємо», - сказав Шмигаль.

Він також зауважив, що Україна ухвалила ряд законопроєктів і продовжує реформувати Збройні сил, продовжує перехід на стандарти НАТО, проводить спільні навчання, бере участь спільно з НАТО у міжнародних операціях.

«У нас багато напрацювань, які дають нам надію на швидке виконання домашнього завдання. Досягнення стандартів НАТО в секторі безпеки та оборони України і буде тою передумовою, коли ми отримаємо можливість стати членом НАТО. На сьогоднішній день нашою короткотерміновою стратегією є отримання Плану дій щодо членства», - сказав глава уряду.

Шмигаль додав, що зустріч зі Столтенбергом є «доволі позитивним і важливим символічним сигналом, дає хороший заряд, хорошу надію».

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Як повідомлялося, НАТО у червні надало Україні статус партнера розширених можливостей. Таким чином, Україна стала шостим таким партнером НАТО поряд зі Швецією, Фінляндією, Грузією, Австралією та Йорданією.

На саміті НАТО у 2021 році планують розглянути питання отримання ПДЧ Грузією.

У грудні минулого року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не бачить індикаторів для отримання Грузією раніше від України Плану дій щодо членства в НАТО, але якщо вона випередить, це лише зміцнить українські позиції, бо покаже, що і для України ПДЧ стає абсолютно безальтернативним.

Кулеба висловив переконання, що для України на саміті НАТО восени 2021 року «сто відсотків буде підтверджена політика відкритих дверей».

Своєю чергою міністр оборони Андрій Таран, звертаючись у грудні до послів та військових аташе держав-членів НАТО, заявив, що Україна сподівається отримати План дій щодо членства в на саміті Альянсу в 2021 році.