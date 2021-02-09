Шмигаль обговорив зі Столтенбергом спільні з НАТО навчання

Україна продовжує працювати над поглибленням співпраці з НАТО, бо це є пріоритетом для країни.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав журналістам на брифінгу після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжуємо реформи для отримання Україною плану дій до членства в Альянсі. Це наша ключова короткострокова мета», - сказав Шмигаль.

За його словами, заради цього влада розробила річні національні програми щодо підготовки до ПДЧ. Українська сторона продовжує вести активний діалог із НАТО щодо широкого спектра питань, зокрема, боротьби з коронавірусом, з російської агресією, кібератаками, щодо зміцнення регіональної безпеки, залучення українських військ у миротворчі операції Альянсу.

«Ми працюємо у галузі практичного наповнення нашого партнерства розширених можливостей. Ми дуже зацікавлені у розширенні співробітництва з Альянсом у сфері безпеки у районі Чорного моря», - наголосив прем'єр.

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Він зазначив, що на зустрічі із Столтенбергом порушувалися питання зміцнення співпраці з НАТО, підготовки до проведення штабних навчань «Непорушна стійкість». «Вони проходитимуть у 2021 році», - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем 9 лютого розпочала триденний робочий візит до Брюсселя для участі у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС.

Фото: twitter.com/jensstoltenberg