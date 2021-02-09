Шмигаль у Брюсселі зустрівся з президентом Євроради

Про це глава уряду написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Напередодні засідання Ради асоціації Україна-ЄС провів зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Розраховуємо на узгодження з ЄС конкретних часових рамок для запуску процесу всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію. Адже імплементація угоди - це основа для тісного зшивання економік України та ЄС», - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі зі Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала триденний робочий візит до Брюсселя для участі, зокрема, у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС.

Фото: facebook.com/dshmyhal/