Шмигаль у Брюсселі зустрівся з президентом Євроради
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Укрінформ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів у Брюсселі зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Про це глава уряду написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.
«Напередодні засідання Ради асоціації Україна-ЄС провів зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Розраховуємо на узгодження з ЄС конкретних часових рамок для запуску процесу всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію. Адже імплементація угоди - це основа для тісного зшивання економік України та ЄС», - зазначив Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі зі Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала триденний робочий візит до Брюсселя для участі, зокрема, у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС.
Фото: facebook.com/dshmyhal/