Шмигаль з урядовцями прибули до Брюсселя

Шмигаль з урядовцями прибули до Брюсселя

Укрінформ
Урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала робочий візит до Брюсселя.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Тут має відбутися зустріч українських урядовців із керівництвом Європейського Союзу та НАТО. Вже найближчим часом розпочнеться зустріч прем'єра з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, а згодом - з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Представники КМУ візьмуть участь у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС.

Як повідомлялося, сьоме засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться 11 лютого в Брюсселі.

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