Шмигаль з урядовцями прибули до Брюсселя
Укрінформ
Урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала робочий візит до Брюсселя.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Тут має відбутися зустріч українських урядовців із керівництвом Європейського Союзу та НАТО. Вже найближчим часом розпочнеться зустріч прем'єра з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, а згодом - з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Представники КМУ візьмуть участь у засіданні Ради асоціації Україна-ЄС.
Як повідомлялося, сьоме засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться 11 лютого в Брюсселі.