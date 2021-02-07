Шмигаль: Урядовці 9 лютого вирушать до Брюсселя на засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Як передає Укрінформ, про це він поінформував у Фейсбуці.

“9 лютого наша урядова команда вирушить до Брюсселя на Сьоме засідання Ради асоціації Україна — ЄС. Протягом кількох днів ми проведемо низку зустрічей з поважними представниками Євросоюзу, під час яких маємо узгодити подальші спільні кроки для реалізації наших домовленостей”, - розповів Шмигаль.

Він наголосив, що стратегічна мета уряду незмінна — рух до європейських ринків та інтеграція з Європейським Союзом.

“Цього тижня провели друге засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Уже підготовлений перелік із 40 пріоритетних законопроєктів у напрямку євроінтеграції, 7 — внесено до Верховної Ради й 2 — подано для розгляду та внесення Президентом України”, - зазначив Шмигаль.

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За його словами, у графіку уряду на І квартал цього року також стоїть розгляд низки нормативно-правових актів у сфері залізничних перевезень, інтелектуальної власності, інтегрованого управління кордонами, водовідведення стічних вод тощо.

“Як зазначив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, Україна зі свого боку виконала всі умови для укладення Угоди про спільний авіаційний простір. І її підписання відбудеться найближчим часом. Крім того, цього року розпочнеться перегляд Угоди про асоціацію з ЄС і на засіданні Ради асоціації в Брюсселі наступного тижня буде закладена основа для початку цього процесу”, - додав Прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, сьоме засідання Ради асоціації Україна-ЄС відбудеться 11 лютого в Брюсселі.