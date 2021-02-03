У ЄС чекають від України подальших кроків щодо боротьби з корупцією - Маасікас

У Європейському Союзі позитивно оцінюють законодавче відновлення вимоги електронного декларування майна та очікують подальших кроків у боротьбі з корупцією в Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Євросоюз приділяє значну увагу сфері правосуддя, верховенства права і боротьби з корупцією. Тут слід відзначити позитивні зрушення, такі як перші вироки, винесені Вищим антикорупційним судом. Зусилля, спрямовані на відновлення вимоги електронного декларування майна, були кроком у правильному напрямі. Ми хотіли б побачити подальші покращення, зокрема, запровадження ефективного стримувального чинника», - сказав Маасікас

Він також зауважив, що у контексті вкрай необхідної судової реформи Європейський Союз звернув увагу на тривожний розвиток подій учора у Верховній Раді навколо законопроєкту №4229 про внесення змін до законів «Про судоустрій і статус суддів» і «Про Вищу раду правосуддя» щодо завершення конкурсних процедур на посади суддів місцевих судів.

«Разом зі своїми партнерами з «Великої сімки» та Венеційською комісією Євросоюз виступив із чіткою позицією щодо необхідності реформувати Вищу раду правосуддя як інституцію, що має бути в центрі судової реформи», - наголосив Маасікас.

Як повідомлялося, Верховна Рада 2 лютого ухвалила у першому читанні законопроєкт №4229 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про Вищу раду правосуддя» щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів місцевих судів. Цим законопроєктом пропонується частково вирішити проблему «кадрового голоду» в судовій системі шляхом розблокування і завершення конкурсних процедур, оголошених попереднім складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), а також шляхом проведення конкурсу для кандидатів, які, попри проходження всіх стадій добору, визначених законодавством, з незалежних від них причин не були призначені суддями.