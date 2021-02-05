Україна та ЄС запустять процес всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди

Україна та ЄС на Раді асоціації 11 лютого у Брюсселі запустять процес всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди, подальшого просування з питань цифрової економіки, зеленого курсу, укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA).

Як передає Укрінформ, про це інформує Урядовий портал.

"11 лютого 2021 року в Брюсселі (Королівство Бельгія) відбудеться Сьоме засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз (ЄС)...Передбачається узгодження низки подальших спільних кроків для практичної реалізації домовленостей Саміту, багато з яких є досить амбітними та комплексними. Йдеться, зокрема, про запуск процесу всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на Раді асоціації йтиметься і про подальше просування з питань цифрової економіки, зеленого курсу, укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA),а також визначення конкретних часових термінів проведення першого засідання кібердіалогу Україна – ЄС у 2021 році.

У рамках засідання сторони також обговорять прогрес в імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, реалізацію широкого порядку денного реформ в Україні та визначать спільні кроки, спрямовані на подальший розвиток політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС.

Окрему увагу буде приділено протидії триваючій збройній агресії Росії, безпековій та гуманітарній ситуації, передусім у контексті пандемії COVID-19, на тимчасово окупованих територіях в Криму та на сході України.

За результатами засідання буде ухвалена спільна заява.

В уряді повідомляють, що українську делегацію очолюватиме Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, сторону Європейського Союзу - високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель. У засіданні також візьме участь комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас завив, що Україна та Європейський Союз на засіданні Ради асоціації наступного тижня запровадять двоетапну процедуру перегляду Угоди про асоціацію, коли кожна сторона проведе власну оцінку перед спільним обговоренням. Він також поінформував, що для розширення співпраці за Угодою 10 лютого буде проведено першу зустріч у рамках цільового діалогу щодо Європейського "зеленого" курсу".