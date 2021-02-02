Шмигаль проведе засідання Комісії щодо виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 3 лютого проведе засідання Комісії щодо координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Як передає Укрінформ, про це інформує Урядовий портал.

"3 лютого о 12:30 під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що серед основних питань, які розглянуть учасники засідання Комісії: співпраця між Україною та ЄС у 2021 році; стан підготовки до проведення сьомого засідання Ради асоціації Україна-ЄС; стан реалізації ключових пріоритетів у відносинах з ЄС; стан опрацювання законопроектів у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, які потребують першочергового розгляду Верховною Радою України;забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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Участь у заході візьмуть: голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр юстиції Денис

Малюська.

Також у засіданні візьмуть участь заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе, представник України при Європейському Союзі Микола Точицький.

Як повідомлялося, Комісію з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС було утворено 2 вересня 2020 р. Основні завдання Комісії: забезпечення підготовки пропозицій щодо розвитку відносин з ЄС у сфері європейської інтеграції з урахуванням поточного стану співробітництва та сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади у цьому питанні, удосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до її компетенції.

Фото: КМУ