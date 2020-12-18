Євроінтеграція України неможлива без підтримки зі столиць ЄС – Стефанішина

Посли України за кордоном мають просувати європейську інтеграцію нашої країни до Європейського Союзу у столицях країн перебування через долучення України до нових ринків ЄС і міжрегіональних ініціатив.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у виступі на онлайн-конференції послів України, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ваша роль набагато важливіша, ніж будь-коли, адже сьогодні саме той період, коли європейська інтеграція не може відбуватися без підтримки зі столиць, без підтримки країн-членів ЄС", - сказала Стефанішина.

За її словами, критична маса змін, які прокладають Україні шлях до європейської інтеграції, у нашій державі "уже фактично здійснена".

Як сказала віцепрем’єр, Україна припиняє бути об’єктом геополітичних змін та об’єктом у регіональній політиці, а стає суб’єктом.

На переконання Стефанішиної, ця суб’єктність проявляється у тому, що "ми займаємо проактивну позицію в розвитку спільної логістики, в інтеграції до Енергетичного простору ЄС, активну позицію, яка стосується долучення України до міжрегіональних ініціатив".

"Просування цих ініціатив важливе не через Брюссель, не через Київ, а саме через ваші столиці... Дуже багато у комунікаціях з європейськими партнерами і європейською бюрократією я зараз чую про те, що "все у вас добре, ви багато зробили реформ, ви дуже велика країна, ми вас підтримуємо, але ви ще не свої"… І якраз зшивання через ці трансформації, через інтеграцію у ринки ЄС, ланцюжки постачання... і є елементом того, що ми ставатимемо своїми. У нас усі ці можливості є", - вважає віцепрем’єр.