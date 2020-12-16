Україна готова стати ключовим союзником США у Чорному морі - Стефанішина

Україна готова поглибити системну взаємодію зі США, а також з НАТО, ставши їх ключовим союзником у Чорноморському регіоні для більш ефективного реагування на виклики безпеці в регіоні з боку Росії.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн-конференції, організованої Фундацією США-Україна, передає кореспондент Укрінформу.

«Україна готова бути не лише партнером для Сполучених Штатів, а й одним із ключових союзників США в регіоні Чорного моря, на східному фланзі сил НАТО», - наголосила Стефанишина.

Вона підкреслила, що Україна сьогодні відіграє важливу роль у регіоні, водночас більш потужна й системна взаємодія зі США та НАТО забезпечить її більший внесок у безпеку Чорного моря.

Такий підхід, зауважила віцепрем’єр-міністр, «безумовно, дозволить мати більший вплив на ситуацію». Крім того, це також дасть змогу ефективно відповідати на виклики щодо фактично одностороннього контролю РФ у деяких частинах Чорного моря.

Як повідомляв Укрінформ, 15-16 грудня Фундація США - Україна проводить міжнародну онлайн-конференцію на тему «Україна в Вашингтоні та за його межами. Розбудова й зміцнення партнерства через інновації й реформи». У заході беруть участь американські й українські політики, урядовці, дипломати, експерти, в тому числі з інших країн.