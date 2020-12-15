Україні потрібно шукати партнерів для військово-політичного союзу в Чорному морі - експерт

Геополітична картина починає змінюватися, і Україні потрібно знайти партнерів, які погодяться увійти з нею до військово-політичного союзу.

Таку думку висловив заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь на круглому столі експертів в Укрінформі з приводу викликів і прогнозів на 2021 рік.

«Геополітична картина починає змінюватися, і Україні потрібно знайти тих партнерів, які погодяться увійти з нею в реальний військово-політичний союз, коли країни готові воювати одна за одну, як, наприклад, союз, що утворився між Азербайджаном і Туреччиною», - вважає Самусь.

На його думку, саме Туреччина в цьому сенсі відіграє особливу роль, змінюючи розстановку сил на пострадянському просторі.

«Туреччина відіграє абсолютно нову роль, якої не було, можливо, останні сто років, і це дуже сильно змінює розстановку сил на пострадянському просторі. Карабах показав, що якщо з'являється геополітичний гравець, який підтримує одну зі сторін конфлікту на пострадянському просторі, то Росія тихенько відходить вбік. Час Росії закінчується, і це важливий сигнал для України», - підкреслив Самусь.

Він вважає, що підписані Україною з Туреччиною, Великою Британією і США угоди про постачання кораблів та іншої військової техніки здатні змінити баланс сил у Чорному морі.

«Посилення співпраці з Британією, США щодо постачання кораблів вже 2021 року також змінить баланс у Чорному морі. І коли ми змінимо цей баланс, в тому числі за допомогою геополітичного зсуву Туреччини, яка почне відігравати більш активну роль, а ще НАТО, а українські збройні сили отримають нарешті озброєння - тоді можна буде розглядати зміну ситуації»- зазначив Самусь.

На його думку, Україна починає формувати нову геополітику і союзницькі відносини, і в цьому сенсі також слід розглядати Польщу, Румунію і навіть Молдову, яку Росія все ще розглядає як свій форпост на південному фланзі Європи, але з якою Україна також має шанс зближуватися.

На думку Самуся, також необхідно створити міжнародний форум-майданчик під егідою уряду України, на якому генеруватимуться всі зусилля щодо деокупації Криму.

«Потрібен міжнародний форум, майданчик, створений урядом, здатний показати, що Україна налаштована рішуче на деокупацію і повернення Криму, скоординувавши різні напрямки за допомогою недержавних організацій, аналітичних центрів, але займатися цим і фінансувати цей процес повинна саме держава», - підкреслив експерт.