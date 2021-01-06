Розпочалася інформаційна кампанія EUКраїна щодо переваг євроінтеграції

В Україні розпочалася роз’яснювально-інформаційна кампанія EUКраїна щодо переваг інтеграції до Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби у Фейсбук.

«За ініціативи уряду та підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні і проєкту Association4U розпочалася всеукраїнська роз’яснювально-інформаційна кампанія EUКраїна, яка розповідає про базові європейські цінності, розкриває практичний зміст євроінтеграції і ті переваги та можливості, які з’являються в житті українців завдяки інтеграції нашої країни до ЄС та розповість про ті можливості, що європейська інтеграція відкриває для українського бізнесу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Європейський Союз уже кілька років є найбільшим торговельним партнером України та найбільшим інвестором у нашу економіку. Завдяки зоні вільної торгівлі українські підприємці отримують усе більше можливостей торгувати з Євросоюзом.

Поступова інтеграція України до внутрішнього ринку Євросоюзу означає доступ до 4 свобод ЄС: свободи руху товарів, послуг, людей і спрощення доступу до фінансових ресурсів.

Тож, Україна сьогодні є одним із лідерів з постачання агропродукції до ЄС, і це результати виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом і євроінтеграції України.

Детальніше про урядову інформаційну кампанію EUкраїна можна дізнатися за посиланням на сайті Держпродспоживслужби.