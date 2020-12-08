Подоляк виступає за політику «єдиного голосу» для влади та фактчекінг для журналістів
Таку думку він висловив у коментарі виданню "Comments.ua".
"В усіх демократичних державах комунікація між владою і суспільством, всередині суспільства і між владою та окремими групами в суспільстві завжди дуже бурхлива. У наш час ще й надто особливо наповнюється емоціями. За таких умов завжди будуть непорозуміння, суперечності і гонитва за сенсаційністю. Єдине, що може зробити ситуацію дещо розумнішою, це політика "єдиного голосу" для представників влади та обов'язкова практика фактчекінгу для журналістів", - сказав Подоляк.
Радник голови ОП вважає, що "якщо навчимося цьому, збережемо демократичний характер суспільства, але при цьому і зменшимо кількість фейків і самоїдства, якими славиться наше комунікаційне середовище".
Фото: ДЕТЕКТОР МЕДИА