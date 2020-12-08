Подоляк виступає за політику «єдиного голосу» для влади та фактчекінг для журналістів

Подоляк виступає за політику «єдиного голосу» для влади та фактчекінг для журналістів

Укрінформ
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає за необхідні політику "єдиного голосу" для представників влади та обов'язкову практику фактчекінгу для журналістів в Україні.

Таку думку він висловив у коментарі виданню "Comments.ua".

"В усіх демократичних державах комунікація між владою і суспільством, всередині суспільства і між владою та окремими групами в суспільстві завжди дуже бурхлива. У наш час ще й надто особливо наповнюється емоціями. За таких умов завжди будуть непорозуміння, суперечності і гонитва за сенсаційністю. Єдине, що може зробити ситуацію дещо розумнішою, це політика "єдиного голосу" для представників влади та обов'язкова практика фактчекінгу для журналістів", - сказав Подоляк.

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Радник голови ОП вважає, що "якщо навчимося цьому, збережемо демократичний характер суспільства, але при цьому і зменшимо кількість фейків і самоїдства, якими славиться наше комунікаційне середовище".

Фото: ДЕТЕКТОР МЕДИА

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