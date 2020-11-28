Подоляк звинувачує Порошенка в продовженні «злісної місії розколювача»

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк звинувачує колишнього Президента Петра Порошенка в тому, що в День пам'яті жертв голодоморів він "продовжує свою злісну місію розколювача".

Про це йдеться в коментарі Подоляка, переданому Укрінформу.

Радник глави ОП зазначив: "Рано-вранці, без камер, без показового піару, без цинізму чинний Президент Володимир Зеленський скромно вшанував пам'ять загиблих у кошмарі Голодомору. І тільки Порошенко продовжує свою злісну місію розколювача ... "

На думку Подоляка, Порошенко "вважає за краще активно танцювати на кістках". "Заради примітивного піару. Збирає натовп, збирає всі можливі камери і з надривом у голосі, з крокодилячими сльозами на щоках вкотре починає тужливу пісню: «ми тут зібралися, щоб поставити свічку»... І таке інше. Як завжди у Порошенка. У людини, яка нічого не робить в цьому житті безкоштовно, заради країни і без цинізму", - заявив Подоляк.

Як повідомлялося, щороку в четверту суботу листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодоморів.

У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Але наймасштабнішим був Голод 1932-1933 років - саме його зараз називають геноцидом українського народу, вчиненим сталінським режимом. Українські селяни стали наступними жертвами тодішньої влади після тотальних репресій стосовно інтелігенції і духовенства.