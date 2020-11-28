Сьогодні невідомі ані точна кількість, ані поіменний список жертв голодоморів - Шмигаль

Голодомор 1932-1933 років був помстою тоталітарного режиму за спротив та ідейні погляди українців.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у дописі у Фейсбуці з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів, передає Укрінформ.

"1932-1933. Роки жахливих злочинів проти українського народу. За цей період радянська влада, створивши штучний голод, забрала мільйони людських життів. Така була помста тоталітарного режиму за спротив та ідейні погляди українців", - написав глава уряду.

Він зазначив, що на сьогодні невідомі ані точна кількість, ані поіменний список жертв голодоморів, адже в комуністичних верхівках ретельно замовчували про геноцид українців.

"Вшануймо пам’ять загиблих, а також "людей правди", які ризикуючи власним життям, не дали комуністам приховати цей злочин", - закликав глава уряду.

Як повідомлялося, в Україні щороку в четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв Голодоморів.

Фото: Денис Шмигаль / Facebook