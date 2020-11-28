Ткаченко: Інформаційний вакуум тоталітарного режиму зміг довго замовчувати геноцид

Радянському тоталітарному режиму через створений ним інформаційний вакуум вдавалося впродовж десятиліть приховувати трагедію Голодомору, але тепер світ знає реальні її масштаби.

На цьому наголосив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у дописі у Фейсбуці з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів, передає Укрінформ.

"Трагедію Голодомору 1932-1933 років приховували протягом багатьох десятиліть. Злочин, що позбавив життя мільйони людей, радянська влада усіма способами намагалася стерти зі сторінок історії", - зазначив міністр.

За словами Ткаченка, сам він про Голодомор дізнався, коли був школярем, і тільки завдяки своїй бабусі, яка добре запам'ятала часи штучного голоду.

"Інформаційний вакуум, який забезпечив тоталітарний режим, зміг довго замовчувати геноцид. Та сьогодні світ вже знає реальні масштаби наслідків цієї жахливої трагедії. Знає та не приховує злочини проти українського народу, будуючи знання майбутніх поколінь на правді", - наголосив він.

Міністр також підкреслив, що шанувати пам’ять про загиблих та тих, хто не мовчав, – наш обов’язок.

Як повідомлялося, в Україні щороку в четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв голодоморів.

Фото: Олександр Ткаченко / Facebook