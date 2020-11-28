МКІП закликає долучитися до акції «Запали свічку пам‘яті»

МКІП закликає долучитися до акції «Запали свічку пам‘яті»

Укрінформ
Міністерство культури та інформаційної політики та Український інститут національної пам'яті закликають українців долучитися до акції "Запали свічку пам‘яті" сьогодні о 16 годині.

Про це повідомляється на сторінці МКІП у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Щороку в четверту суботу листопада Україна разом зі світом вшановує пам‘ять жертв геноциду українського народу, влаштованого радянським тоталітарним режимом - Голодомору 1932-33 років. МКІП разом з Українським інститутом національної пам'яті закликає долучитися до акції "Запали свічку пам‘яті" сьогодні, 28 листопада, о 16:00", - йдеться у дописі.

Читайте також: Разумков: Маємо зробити висновки про передумови, причини та наслідки голодоморів

Як повідомлялося, щороку в четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв Голодоморів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-