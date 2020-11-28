МКІП закликає долучитися до акції «Запали свічку пам‘яті»

Міністерство культури та інформаційної політики та Український інститут національної пам'яті закликають українців долучитися до акції "Запали свічку пам‘яті" сьогодні о 16 годині.

Про це повідомляється на сторінці МКІП у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Щороку в четверту суботу листопада Україна разом зі світом вшановує пам‘ять жертв геноциду українського народу, влаштованого радянським тоталітарним режимом - Голодомору 1932-33 років. МКІП разом з Українським інститутом національної пам'яті закликає долучитися до акції "Запали свічку пам‘яті" сьогодні, 28 листопада, о 16:00", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, щороку в четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв Голодоморів.