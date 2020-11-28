Разумков: Маємо зробити висновки про передумови, причини та наслідки голодоморів

Україна тричі проходила через жахи голодоморів, і нашим обов’язком є зберегти пам’ять про їх жертви і не допустити повторення подібної трагедії.

Про це йдеться у зверненні Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів, опублікованому на сайті парламенту, передає Укрінформ.

“Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв трьох голодоморів, які забрали життя величезної кількості українців у першій половині XX століття: в 1921 – 1923 роках, 1932–1933 та у повоєнні 1946–1947 роки. Наш обов’язок – зберегти пам’ять про ці жертви. Ми також маємо зробити висновки про передумови, причини та наслідки. І будувати державу, в якій подібні трагедії ніколи не зможуть повторитися”, - наголосив спікер.

Він зауважив, що тисячі архівних документів підтверджують страшні події тих часів та неймовірні масштаби трагедій. "Історії тих, хто пережив голод, – настільки моторошні, що не вкладаються в голові. Але саме вони допомагають нам зрозуміти біль, через який довелося пройти мільйонам українських сімей”, - підкреслив Разумков.

Як повідомлялося, в Україні щороку в четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв Голодоморів.