Голодомор був для комуністичного режиму способом «приборкати» українців – Денісова

Голодомор був для комуністичного режиму способом "приборкати" українців, які чинили спротив тоталітаризму і боролися за власну державу, тому, вшановуючи пам'ять загиблих, ми також дбаємо про нашу самосвідомість та становлення української нації.

На цьому наголосила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму дописі у Фейсбуці до Дня пам'яті жертв голодоморів, передає Укрінформ.

"Насильницьке вилучення продовольства, блокада сіл і цілих районів, заборона на виїзд за межі охопленої голодом України, допити, тортури. Далі – вбивство голодом сотень тисяч людей. Лише у такий звірячий спосіб комуністичний режим СРСР намагався приборкати українців, які чинили спротив тоталітаризму, геноциду, та боролися за право на життя, за власну державу, історичну пам'ять", - зазначила омбудсмен.

Вона наголосила, що ганебна політика цього режиму є злочином проти людяності, який підпадає під дію Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Денісова також нагадала, що Російська Федерація як ідеологічна спадкоємиця радянської влади досі не визнає Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу, як не визнає 7-ий рік поспіль своєї агресії та репресивної політики на тимчасово окупованих українських територіях.

"Історія має здатність повторюватися, але в наших силах не допустити цього повторення! Тому свічка пам’яті, яка горітиме сьогодні у вікнах ваших домівок, - не лише данина минулому, це наша турбота про майбутнє, нашу самосвідомість та становлення української нації", - підкреслила омбудсмен.

Як повідомлялося, у суботу, 28 листопада, в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодоморів.