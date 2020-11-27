Визнання Голодомору геноцидом має стати виявом міжнародної солідарності - МЗС

Міжнародне визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом має стати виявом міжнародної солідарності з українським народом.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ до 87-х роковин Голодомору в Україні, опублікованому на сайті відомства.

"Належне вшанування пам’яті жертв та всебічне вивчення злочину радянського режиму - спільний моральний обов’язок і дієвий спосіб запобігти повторенню подібних трагедій в майбутньому", - зазначається в коментарі.

У МЗС зауважують, що Голодомор - злочин радянської влади, який вважається одним із найбільш жорстоких та масштабних злочинів проти людяності ХХ сторіччя. Комплексно спланований та реалізований геноцид українського народу щодня забирав понад тисячу життів. У результаті померли мільйони й ще більше - не народилися. Такою була ціна, яку українці “платили” за спробу відновити свою національну незалежність у 1917-1920 роках.

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"Протягом десятиліть пам’ять про національну трагедію українців знищувалась, а самі факти про Голодомор - заперечували. Але завдяки спільним зусиллям урядів незалежної України, науковців, українських громад за кордоном і дипломатів боротьба за визнання Голодомору геноцидом стала одним із пріоритетів у зовнішній політиці та почала приносити результати: офіційне визнання на рівні іноземних урядів, парламентів та міжнародних організацій", - зазначають у МЗС.

Вшановування пам'яті безневинних жертв однієї з найбільших трагедій в історії українського народу - Голодомору 1932-1933 років відбудеться 28 листопада 2020 року.

Як повідомлялося, День пам'яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років.