У Римі українці вшанують пам’ять жертв Голодомору

Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Захід відбудеться на площі Венеції о 15:00.

«Згадаємо спільно мільйони невинно убієнних наших братів та сестер - українців, котрих знищила більшовицька сталінська система! Запалимо спільно Свічу Пам'яті, щоб подібне ніколи не повторилося!», - написав Городецький.

Як повідомлялося, День пам'яті жертв голодоморів вшановується в Україні у четверту суботу листопада. Цьогоріч він припадає на 28 листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.

До 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть проходити в обмеженому форматі або віртуально і будуть доступні онлайн.