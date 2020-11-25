В Австралії розпочався цикл заходів до 87-ї річниці Голодомору

Поминальною службою біля пам’ятника жертвам Голодомору в Канберрі посольство України в Австралії 22 листопада розпочало цикл заходів на вшанування трагедії Голодомору 1932-33 років в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.

Посол Микола Кулініч у своєму зверненні до української громади закликав берегти і поширювати пам’ять про невинних жертв цього геноциду, аби така трагедія ніколи не повторилася в майбутньому.

Отці українських церков Канберри о.Михайло Соломко та о.Володимир Калинецький відправили службу за померлими. Учні української школи ім Лесі Українки поклали квіткові композиції. Присутні члени української громади і дипломати посольства обговорили подальшу співпрацю, спрямовану на збільшення обізнаності про Голодомор в Австралії.

У середу, 25 листопада, в Сіднеї, в парку Centennial Park відбулося вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років, в якому взяв участь посол України. Читайте також: У парламенті Канади депутат нагадав про Голодомор: «Світ мовчав - і загинули мільйони» Як розповідає видання Free Thought / Вільна Думка в Фейсбуці, у цьому парку в 1983 році Союз українок Австралії (СУА) відділ ім. Ольги Басараб висадив пам'ятне дерево, присвячене жертвам Голодомору. Через кілька десятиліть в це дерево влучила блискавка і тоді стейтова управа Союзу українок Нового Південного Уельсу добилася дозволу посадити нове дерево на тому ж місці. Біля дерева є табличка з присвятою.

У 2020 році до цього дерева віддати шану померлим прийшли представники багатьох відділів СУА, громадських організацій та делегація з посольства України, а також живі свідки Голодомору.

Фото: Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia, Free Thought / Вільна Думка