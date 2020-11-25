В Австралії розпочався цикл заходів до 87-ї річниці Голодомору
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.
Посол Микола Кулініч у своєму зверненні до української громади закликав берегти і поширювати пам’ять про невинних жертв цього геноциду, аби така трагедія ніколи не повторилася в майбутньому.
Отці українських церков Канберри о.Михайло Соломко та о.Володимир Калинецький відправили службу за померлими. Учні української школи ім Лесі Українки поклали квіткові композиції. Присутні члени української громади і дипломати посольства обговорили подальшу співпрацю, спрямовану на збільшення обізнаності про Голодомор в Австралії.
У 2020 році до цього дерева віддати шану померлим прийшли представники багатьох відділів СУА, громадських організацій та делегація з посольства України, а також живі свідки Голодомору.
Фото: Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia, Free Thought / Вільна Думка