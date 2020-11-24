У парламенті Канади депутат нагадав про Голодомор: «Світ мовчав - і загинули мільйони»

Депутат від Ліберальної партії Канади Іван Бейкер під час виступу у парламенті вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Своїм виступом я вшановую 87-мі роковини голоду й геноциду в Україні, відомого як Голодомор, що відбувся, коли Йосиф Сталін закрив кордони України й конфіскував усю їжу з метою знищення українського населення, яке виступало проти його правління. На піку Голодомору щохвилини від голоду помирало 19 людей, 1200 - щогодини й 28 тисяч - щодня. Світ мовчав - і як наслідок, загинули мільйони», - сказав Бейкер.

Він додав, що його бабуся пережила Голодомор й завжди просила «не лише пам’ятати, а й вшановувати жертв». «Сподіваюся, цього тижня усі ми згадаємо й вшануємо жертв Голодомору», - зазначив депутат.

To mark the start of #Holodomor Awareness Week, I rose today in the House of Commons to commemorate the 87th anniversary of the Holodomor, the famine genocide in which millions of Ukrainians died due to Stalin’s murderous policy.



May their memory be eternal. Vichna Yim Pamyat. pic.twitter.com/FRWrIQAhb3 — Yvan Baker, MP (@Yvan_Baker) November 23, 2020

Як повідомлялося, Канада стала першою державою після України, яка визнала Голодомор актом геноциду українців - це сталося у 2008 році. Відтоді у країні на офіційному рівні відзначається День пам’яті жертв голодоморів.

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Конґрес українців Канади (КУК) з 23 по 29 листопада оголосив Національний тиждень поінформованості про Голодомор, присвячений 87-м роковинам пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні.

Українські організації Канади в рамках кампанії з підвищення обізнаності про Голодомор 1932-33 рр. в Україні створили у липні петицію щодо включення терміну «Holodomor» («Голодомор») у найбільші словники англійської мови.

«Ми, що підписалися нижче, просимо офіційно додати слово «Holodomor» до всіх основних словників англійської мови, включаючи Мерріам-Вебстер, Оксфорд та Dictionary.com», - йдеться у петиції.