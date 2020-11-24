У парламенті Канади депутат нагадав про Голодомор: «Світ мовчав - і загинули мільйони»

У парламенті Канади депутат нагадав про Голодомор: «Світ мовчав - і загинули мільйони»

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Укрінформ
Депутат від Ліберальної партії Канади Іван Бейкер під час виступу у парламенті вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Своїм виступом я вшановую 87-мі роковини голоду й геноциду в Україні, відомого як Голодомор, що відбувся, коли Йосиф Сталін закрив кордони України й конфіскував усю їжу з метою знищення українського населення, яке виступало проти його правління. На піку Голодомору щохвилини від голоду помирало 19 людей, 1200 - щогодини й 28 тисяч - щодня. Світ мовчав - і як наслідок, загинули мільйони», - сказав Бейкер.

Він додав, що його бабуся пережила Голодомор й завжди просила «не лише пам’ятати, а й вшановувати жертв». «Сподіваюся, цього тижня усі ми згадаємо й вшануємо жертв Голодомору», - зазначив депутат.

Як повідомлялося, Канада стала першою державою після України, яка визнала Голодомор актом геноциду українців - це сталося у 2008 році. Відтоді у країні на офіційному рівні відзначається День пам’яті жертв голодоморів.

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Конґрес українців Канади (КУК) з 23 по 29 листопада оголосив Національний тиждень поінформованості про Голодомор, присвячений 87-м роковинам пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні.

Українські організації Канади в рамках кампанії з підвищення обізнаності про Голодомор 1932-33 рр. в Україні створили у липні петицію щодо включення терміну «Holodomor» («Голодомор») у найбільші словники англійської мови.

«Ми, що підписалися нижче, просимо офіційно додати слово «Holodomor» до всіх основних словників англійської мови, включаючи Мерріам-Вебстер, Оксфорд та Dictionary.com», - йдеться у петиції.

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