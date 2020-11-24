В Торонто відбудеться панахида за жертвами Голодомору

Конґрес українців Канади, відділ в Торонто, запрошує приєднатися 28 листопада онлайн до панахиди за жертвами Голодомору 1932-33 рр. в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

Богослужіння відбудеться в суботу, 28 листопада, о 15:00.

Долучитися до панахіди можна через вебсайт www.UCCToronto.ca або через сторінку UCC-Toronto в Фейсбуці: https://www.facebook.com/ucctoronto.

«У День пам’яті жертв голодоморів долучіться до українців з усього світу та згадайте жертв геноциду українського народу. Маємо пам’ятати», - йдеться в анонсі.

Долучитися до панахіди можна через вебсайт www.UCCToronto.ca або через соціальну мережу Фейсбук: https://www.facebook.com/ucctoronto.

Як повідомляв Укрінформ, Конґрес українців Канади (КУК) з 23 по 29 листопада КУК оголосив Національний тиждень поінформованості про Голодомор, присвячений 87-м роковинам пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні.

Зокрема у суботу, 28 листопада, КУК закликає всіх канадців о 19:32 за місцевим часом вшанувати хвилиною мовчання пам'ять жертв Голодомору в Україні, запалити свічку пам’яті у своєму домі та викласти фотографії свічок у соціальних мережах з думками про загиблих. Також можна попросити місцеві церкви бити у дзвони в цей час на честь жертв Голодомору.

У неділю, 29 листопада, в українських парафіях відбуватимуться панахиди.

Як повідомлялося, День пам’яті жертв голодоморів - щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. Цьогоріч він відзначатиметься 28 листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.

До 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть проходити в обмеженому форматі або віртуально і будуть доступні онлайн.

Світовий конґрес українців (СКУ) опублікував календар онлайн-заходів, які проводитимуть світові українські громади, віддаючи шану жертвам Голодомору.