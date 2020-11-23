У Нідерландах українська громада вшанувала пам’ять жертв Голодомору

В українській греко-католицькій церкві у Райсвайку, що біля Гааги, відбулася щорічна молитва за жертвами Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Разом з громадою у церкві молилися і представники посольства України в Нідерландах.

Посол України Всеволод Ченцов наголосив: дуже важливо завжди пам’ятати про ці важкі роки для України.

Через коронавірус усі присутні дотримувалися дистанції.

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Як повідомлялося, до 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбувалися на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них проходили в обмеженому форматі або віртуально і були доступні онлайн. Читайте також: СКУ опублікував календар віртуальних заходів діаспори до 87-ї річниці Голодомору

Фото: Софія Шовікова