У Нідерландах українська громада вшанувала пам’ять жертв Голодомору
Фото
Укрінформ
В українській греко-католицькій церкві у Райсвайку, що біля Гааги, відбулася щорічна молитва за жертвами Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Разом з громадою у церкві молилися і представники посольства України в Нідерландах.
Посол України Всеволод Ченцов наголосив: дуже важливо завжди пам’ятати про ці важкі роки для України.
Через коронавірус усі присутні дотримувалися дистанції.
Фото: Софія Шовікова