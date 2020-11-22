Українська громада у США вшанувала жертв Голодомору під час панахиди

У найбільшому храмі Нью-Йорка, соборі Святого Патрика, відбулася панахида за жертвами Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомляє генеральне консульство України в Нью-Йорку в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«21 листопада у Кафедральному соборі Святого Патріка (м. Нью-Йорк) проведено панахиду із вшанування жертв Голодомору в Україні 1932-33 рр., яку спільно відслужили Митрополит Української православної церкви в США Антоній та Єпископ Української греко-католицької церкви Стемфордської єпархії Павло Хомницький», - йдеться у дописі.

Особливістю цьогорічного заходу, в якому участь традиційно взяли акредитовані в Нью-Йорку українські дипломати, стало заохочення його організаторами представників української громади замість відвідання Собору приєднатися до прямої вебтрансляції служби – через спричинені поширенням COVID-19 карантинні обмеження.

У ході урочистостей постійний представник України при ООН Сергій Кислиця від імені керівників українських дипустанов у США виголосив спільну заяву в зв’язку з 87-ми роковинами Голодомору-геноциду, а також звернувся до присутніх з нагоди Дня Гідності та Свободи, на вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Українська громада Нью-Йорка щороку в листопаді вшановує жертв українського Голодомору-геноциду 1932-33 рр., організовуючи панахиду. Через пов’язані з COVID-19 обмеження цьогоріч служба відбулася без присутності в соборі вірян та участі хору «Думка», водночас віртуально усі охчі могли долучитися до панахиди, зазначається на сторінці Української православної церкви в США в Фейсбуці.

«Хай пам’ять про безневинні жервти Голодомору буде вічна!», - зазначається в дописі.

Як повідомляв Укрінформ, Український конгресовий комітет Америки (УККА) раніше запросив приєднатися 21 листопада до панахиди з нагоди вшанування 87-ї річниці Голодомору 1932-33 рр. в Україні.

Цього року через пандемію коронавірусної інфекції УККА закликав представників громади долучитися до панахиди віртуально.

Як зауважувалося, до 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть проходити в обмеженому форматі або віртуально і будуть доступні онлайн.

Фото: Bishop Paul Chomnyсky