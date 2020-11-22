Українська громада у США вшанувала жертв Голодомору під час панахиди
Про це повідомляє генеральне консульство України в Нью-Йорку в Фейсбуці, передає Укрінформ.
«21 листопада у Кафедральному соборі Святого Патріка (м. Нью-Йорк) проведено панахиду із вшанування жертв Голодомору в Україні 1932-33 рр., яку спільно відслужили Митрополит Української православної церкви в США Антоній та Єпископ Української греко-католицької церкви Стемфордської єпархії Павло Хомницький», - йдеться у дописі.
«Хай пам’ять про безневинні жервти Голодомору буде вічна!», - зазначається в дописі.
Як повідомляв Укрінформ, Український конгресовий комітет Америки (УККА) раніше запросив приєднатися 21 листопада до панахиди з нагоди вшанування 87-ї річниці Голодомору 1932-33 рр. в Україні.
Цього року через пандемію коронавірусної інфекції УККА закликав представників громади долучитися до панахиди віртуально.
Як зауважувалося, до 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть проходити в обмеженому форматі або віртуально і будуть доступні онлайн.
Фото: Bishop Paul Chomnyсky