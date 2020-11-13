СКУ опублікував календар віртуальних заходів діаспори до 87-ї річниці Голодомору

Світовий конґрес українців (СКУ) розмістив календар онлайн-заходів, які проводитимуть світові українські громади, віддаючи шану жертвам Голодомору.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

Як зазначили у Світовому конґресі українців, у листопаді 2020 року українські громади в світі вшановують пам'ять жертв однієї з найбільших трагедій українського народу, заподіяного сталінським режимом, - Голодомору 1932-33 років. На всіх континентах, чи не в кожній українській громаді відбуваються віртуальні вшанування, панахиди, наукові конференції чи просвітницькі лекції.

Зокрема, 7 листопада президент СКУ Павло Ґрод взяв участь у віртуальному відзначенні 5-ї річниці відкриття Меморіалу жертвам українського Голодомору-Геноциду 1932—1933 років, що встановлений неподалік будівлі Конґресу в Вашингтоні.

8 листопада українська громада в Лос-Анджелесі віддала шану українським родинам, жертвам Голодомору-геноциду 1932-33 років. В українському культурному центрі відбулися читання спогадів та панахида за загиблими. Переглянути відео - тут.

9 листопада українська громада в Угорщині у місті Веспрем презентувала перекладену на угорську мову книгу Олеся Волі «Завірюха», присвячену Голодомору. Перекладач - Олас-Хортяні Ніколета. Детальніше тут.

27 листопада Міжнародний координаційний комітет у справі Голодомору Світового конґресу українців проведе віртуальний захід до 87-ї річниці Голодомору та представить унікальний проєкт - «Мережу нащадків».

Наразі в календарі вже є ряд подій, але, як повідомляється, він ще буде доповнюватися.

- 18 листопада Центр досліджень Голокосту та Геноциду при Університеті Міннесоти та Українсько-американський громадський центр, Міннеаполіс, проводять віртуальну подію до Міжнародного дня пам'яті жертв Голодомору «Навчання про геноцид, що забутий світом». Веде захід Валентина Курилів, директор з питань освіти Консорціуму з дослідження та освіти Голодомору. Детальніше тут.

- 18 листопада відбудеться презентація онлайн платформи «Зерна правди» zernapravdy.org, створеної Міжнародним благодійним фондом розвитку Меморіалу жертв Голодомору, співзасновником якого є Світовий Конґрес Українців.

- 19 листопада Консорціум з дослідження та вивчення Голодомору запрошує на щорічну лекцію про Голодомор у Торонто, яку читатиме канадський історик Богдан Клід. Більше про подію тут.

- 21 листопада Конґрес українців Канади запрошує долучатися до віртуального вшанування Голодомору. Замість традиційного заходу вшанування пам’яті жертв Голодомору на Parliament Hill цього року пройде онлайн-подія у партнерстві з Українсько-канадською групою дружби в Парламенті та посольством України в Канаді. Дізнатися більше тут.

- 22 листопада Музей Голокосту в Іллінойсі спільно із Києво-Могилянською фундацією Америки організовує вшанування пам’яті жертв Голодомору. Віртуальні гості почують свідчення дітей, що вижили. Своїми думками про Голодомор поділиться сценаристка «Ціни правди» Андреа Халупа. Детальніше тут.

- 28 листопада Товариство української діаспори у Греції «Українська-грецька думка» та його голова Галина Маслюк порведуть телеконференцію під егідою посольства України в Грецькій Республіці, присвячену жахливому злочину сталінського режиму - Голодомору.

- 28 листопада Канадський інститут українознавства та Консорціум з дослідження та вивчення Голодомору проведуть віртуальну розмову з авторкою унікальної книги про Голодомор «Red Famine. Stalin's War on Ukraine» Енн Епплбом. Дізнатися більше тут.

- 30 листопада Фонд Меморіалу жертв комунізму запрошує до віртуальної бесіди з професором політичних наук з Ратґерського університету в Ньюарку доктором Олександром Мотилем, присвячену 87-й річниці Голодомору.

- 3 грудня Консорціум з дослідження та вивчення Голодомору організовує віртуальну лекцію професора Любомира Луцюка на тему «Що бачив Мендель Ошерович: Україна під час Голодомору». Більше про подію тут.

Зазначається, що Світовий конґрес українців як співзасновник Міжнародного благодійного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору активно долучається до проєкту віртуальної платформи «Зерна правди».

СКУ також закликає всіх українців та друзів України підтримати кампанію про включення терміну Голодомор (HOLODOMOR) в усі основні словники англійської мови. «Просимо підписати петицію тут та максимального поширити інформацію про кампанію», - закликали в СКУ.

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Як повідомлялося, День пам’яті жертв голодоморів - щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. Цьогоріч він відзначатиметься 28 листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.