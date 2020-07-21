Українці Канади хочуть включення слова «Голодомор» у найбільші англійські словники

Українські організації Канади в рамках кампанії з підвищення обізнаності про Голодомор 1932-33 рр. в Україні створили петицію щодо включення терміну «Holodomor» («Голодомор») у найбільші словники англійської мови.

Станом на 19:00 вівторка онлайн-петиція набрала вже майже 1470 підписів з 1500 необхідних.

«Ми, що підписалися нижче, просимо офіційно додати слово «Holodomor» до всіх основних словників англійської мови, включаючи Мерріам-Вебстер, Оксфорд та Dictionary.com», - йдеться у петиції.

У ній, зокрема, зазначається, що Сталін і радянський комуністичний режим прагнули стерти Голодомор з історії, влаштувавши міжнародну пропагандистську кампанію з метою заперечити його і приховати правду про причетність режиму до геноциду українців. Сьогоднішня Росія продовжує заперечувати Голодомор. Але понад 17 країн, серед них і Канада, визнали Голодомор актом геноциду, вчиненого проти українського народу.

«До сьогодні слово «Голодомор» відсутнє в провідних словниках англійської мови. Але завдяки роботі тисячі журналістів, істориків, освітян і дослідників слово «Голодомор» стало міжнародно визнаним терміном на позначення влаштованого Сталіним геноциду голодом українського народу», – мовиться в петиції.

Її автори зазначають: «Підтримуючи цю петицію, ви можете допомогти нашим зусиллям щодо підвищення обізнаності про Голодомор, збільшення кількості країн, які визнають це актом геноциду, і розкрити правду про сучасні геноциди, які продовжують здійснюватися у всьому світі».

Внести слово «Holodomor» у словники – не лише символічна дія, вважає ініціатор проєкту, голова «Національного інформаційного туру «Голодомор» і голова Канадсько-української фундації Богдан Онищук. Як зазначає «Радіо Свобода», він нагадує, що попри те, що Канада, США, Україна і ще 14 країн визнають Голодомор актом геноциду, «більшість людей досі переважно не знають основних фактів про цей один із найбільших злочинів 20-го століття». Він переконаний, що «додати в словники слово «Holodomor» – це більш ніж символічна дія, це важливе визнання цієї «глибинної правди».

«Якщо світ має знати про Голодомор, один із двох найбільших геноцидів 20-го сторіччя, то це слово має бути в словниках усього світу», – додав Богдан Онищук у коментарі для «Радіо Свобода».

Як зазначається, петицію створено Holodomor National Awareness Tour - це проєкт Канадсько-української фундації (Canada-Ukraine Foundation) та її трьох партнерів: Конгресу українців Канади, Науково-освітнього консорціуму вивчення Голодомору (Holodomor Research and Education Consortium, HREC) при Канадському інституті українських студій (КІУС) Альбертського університету та Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру в Торонто (Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre in Toronto). Цей проєкт підтримується урядами Канади, Онтаріо та Манітоби. Його мета – зокрема, підвищити обізнаність про Голодомор.

Найвідоміша наразі програма проєкту – «Пересувний клас про Голодомор», створений на базі автобуса, перетвореного на сучасну мультимедійну, з застосуванням цифрових інтерактивних технологій, класну кімнату на колесах, у якій розповідають про Голодомор і про його важливість для всього світу. Від часу початку в 2016 році поїздок усією Канадою цей клас відвідали понад 40 тисяч учнів і освітян та 25 тисяч інших відвідувачів.

Крім петиції, для кампанії підготували також відеоролик у співпраці з одним із провідних у світі фахівців у галузі технології deepfake Полом Шейлзом на прізвисько The Fakening. У ролику, для створення якого були використані рідкісні кольорові кінокадри Йосипа Сталіна, радянський диктатор розповідає англійською мовою, що то саме він і винайшов deepfake, організувавши не тільки геноцид Голодомору, а й його замовчування, повідомляє «Радіо Свобода».

«Заперечення, цензура, брехня… І зараз уже 2020 рік, а ніхто нічого про це не знає – спробуйте-но знайти щось у словнику! Я б сказав, що я досить добре попрацював над тим, щоб приховати це. Так що наступного разу, говорячи про альтернативні факти, віддайте мені належне, бо я цього заслуговую», - наводиться у публікації цитата з відео.

Як зазначається, сучасна технологія, яка дозволяє маніпулювати відео й аудіозаписами і цілком правдоподібно вставляти в уста реальних людей довільні слова й тексти, відома як «глибинний фейк» (англійською deepfake). А тепер вона допомагає відкрити deep truth – глибинну правду.

«Сталін знову оживає, щоб відкрити глибинну правду», – кажуть ініціатори проєкту, який використовує технології виготовлення «фейкових» новин із прямо протилежною метою: викрити роль Йосипа Сталіна в примусовому виморюванні голодом мільйонів українців і в подальшому приховуванні трагедії.

Відео: Holodomor National Awareness Tour