СКУ представить унікальний проєкт до 87-ї річниці Голодомору

У Світовому конґресі українців (СКУ) запрошують долучитися 27 листопада онлайн до вшанування 87-х роковин Голодомору 1932-33 рр. в Україні, під час якого буде презентований проєкт «Мережа нащадків».

Про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці.

«Міжнародний координаційний комітет у справі Голодомору Світового конґресу українців запрошує на віртуальне відзначення 87-ї річниці найбільшої трагедії українського народу - Голодомору 1932-33 років, де вперше представить унікальний проєкт: #МережаНащадків», - йдеться у дописі.

Захід відбудеться 27 листопада онлайн з 15:00 UTC+02 до 16:00 UTC+02.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на сайт Конґресу українців Канади (КУК), СКУ ініціював створення мережі нащадків жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Метою глобальної мережі буде створення платформи для спілкування, підтримки та активності.

Кожній канадській громаді та організації пропонується активно залучати нащадків до вшанування пам’яті, одночасно створюючи базу даних про людей, зацікавлених в участі та отриманні додаткової інформації про Голодомор, а також про саму мережу.

Світовий конґрес українців раніше закликав українців у світі взяти участь у заходах з цієї нагоди та підписати петицію про включення слова «Голодомор» у найбільші англомовні словники світу.

Як повідомлялося, українські організації Канади в рамках кампанії з підвищення обізнаності про Голодомор 1932-33 рр. в Україні створили петицію щодо включення терміну «Holodomor» («Голодомор») у найбільші словники англійської мови.

Петицію створено в рамках «Національного інформаційного туру «Голодомор» (Holodomor National Awareness Tour) - проєкту Канадсько-української фундації (Canada-Ukraine Foundation) та її трьох партнерів: Конгресу українців Канади, Науково-освітнього консорціуму вивчення Голодомору (Holodomor Research and Education Consortium, HREC) при Канадському інституті українських студій (КІУС) Альбертського університету та Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру в Торонто (Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre in Toronto). Цей проєкт підтримується урядами Канади, Онтаріо та Манітоби. Його мета – зокрема, підвищити обізнаність про Голодомор.

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День пам'яті жертв голодоморів — щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.