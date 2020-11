В СКУ закликали укранців долучитися до відзначення роковин Голодомору

Світовий конґрес українців (СКУ) напередодні відзначення 87-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні закликав українців у світі взяти участь у заходах з цієї нагоди та підписати петицію про включення слова «Голодомор» у найбільші англомовні словники світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці.

«Листопад - місяць усвідомлення та вшанування пам'яті жертв Голодомору. Це нагода замислитися над періодом історії, що сформував нашу національну ідентичність, досі рухає пошуки історичної правди та світове визнання геноциду українського народу. Приєднуйтесь до міжнародної спільноти вшанування та вивчення Голодомору, долучайтеся до пам'ятних заходів у ваших громадах та віртуальних церемоніях з усього світу. Якщо ви досі не підписали петицію про включення слова «Голодомор» в англомовні словники світу, це можна зробити просто зараз», - зазначили в Світовому конґресі українців.

Як повідомляв Укрінформ, українські організації Канади в рамках кампанії з підвищення обізнаності про Голодомор 1932-33 рр. в Україні створили в липні цього року петицію щодо включення терміну «Holodomor» («Голодомор») у найбільші словники англійської мови, включаючи Мерріам-Вебстер, Оксфорд та Dictionary.com.

СКУ звернувся до українців у світі та друзів України із закликом підтримати цю ініціативу, підписати петицію та максимального поширити інформацію про кампанію

«Підписавши петицію, ви допоможете підвищити загальну обізнаність про Голодомор, збільшити число країн, які визнають його актом геноциду, та розкрити правду про сучасні геноциди, що продовжують скоюватися у світі», - наголосили в СКУ.

Відповідна інноваційна кампанія розпочалася 21 липня в рамках проєкту «Національний інформаційний тур «Голодомор» (the Holodomor National Awareness Tour (HNAT) - проєкту Канадсько-української фундації (Canada-Ukraine Foundation) та її трьох партнерів: Конгресу українців Канади, Науково-освітнього консорціуму вивчення Голодомору (Holodomor Research and Education Consortium, HREC) при Канадському інституті українських студій (КІУС) Альбертського університету та Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру в Торонто (Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre in Toronto). Цей проєкт підтримується урядами Канади, Онтаріо та Манітоби. Його мета – зокрема, підвищити обізнаність про Голодомор.

День пам'яті жертв голодоморів — щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.