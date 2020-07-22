В СКУ закликають підписати петицію про включення терміну «Голодомор» в словники англійської

Світовий конґрес українців (СКУ) звернувся до українців у світі та друзів України із закликом підписати петицію про те, аби термін «Голодомор» («Holodomor») був внесений до основних словників англійської мови.

Про це йдеться на сайті СКУ.

«Світовий конґрес українців закликає всіх українців та друзів України підтримати кампанію про включення терміна «Голодомор» (HOLODOMOR) в усі основні словники англійської мови», - йдеться у повідомленні.

«Просимо підписати петицію та максимального поширити інформацію про кампанію. Петиція, а також відеоролики та афіші з використанням «глибинних фейків» доступні на веб-сайті: http://deeptruth.ca. Підписавши петицію, ви допоможете підвищити загальну обізнаність про Голодомор, збільшити число країн, які визнають його актом геноциду, та розкрити правду про сучасні геноциди, що продовжують скоюватися у світі», - наголосили в СКУ.

Як повідомляється, відповідна інноваційна кампанія розпочалася 21 липня в рамках проєкту «Національний інформаційний тур «Голодомор» (the Holodomor National Awareness Tour (HNAT), який здійснює Канадсько-українська фундація. Зазначається, що «75-секундне відео, зроблене за допомогою технології «глибинних фейків», демонструє правдиву роль генерального секретаря Комуністичної партії та голови уряду Радянського Союзу Йосипа Сталіна як того, хто віддав накази до примусового голодування мільйонів українців та накази приховувати цей злочин».

Як повідомляв Укрінформ, українські організації Канади в рамках кампанії з підвищення обізнаності про Голодомор 1932-33 рр. в Україні створили петицію щодо включення терміну «Holodomor» («Голодомор») у найбільші словники англійської мови.

«Ми, що підписалися нижче, просимо офіційно додати слово «Holodomor» до всіх основних словників англійської мови, включаючи Мерріам-Вебстер, Оксфорд та Dictionary.com», - йдеться у петиції.

Петицію створено в рамках Holodomor National Awareness Tour - проєкту Канадсько-української фундації (Canada-Ukraine Foundation) та її трьох партнерів: Конгресу українців Канади, Науково-освітнього консорціуму вивчення Голодомору (Holodomor Research and Education Consortium, HREC) при Канадському інституті українських студій (КІУС) Альбертського університету та Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру в Торонто (Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre in Toronto). Цей проєкт підтримується урядами Канади, Онтаріо та Манітоби. Його мета – зокрема, підвищити обізнаність про Голодомор.

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Крім петиції, для кампанії підготували також відеоролик у співпраці з одним із провідних у світі фахівців у галузі технології deepfake Полом Шейлзом на прізвисько The Fakening. У ролику, для створення якого були використані рідкісні кольорові кінокадри Йосипа Сталіна, радянський диктатор розповідає англійською мовою, що то саме він і винайшов deepfake, організувавши не тільки геноцид Голодомору, а й його замовчування, повідомляє «Радіо Свобода».

«Заперечення, цензура, брехня… І зараз уже 2020 рік, а ніхто нічого про це не знає – спробуйте-но знайти щось у словнику! Я б сказав, що я досить добре попрацював над тим, щоб приховати це. Так що наступного разу, говорячи про альтернативні факти, віддайте мені належне, бо я цього заслуговую», - наводиться у публікації цитата з відео.

Як зазначається, сучасна технологія, яка дозволяє маніпулювати відео й аудіозаписами і цілком правдоподібно вставляти в уста реальних людей довільні слова й тексти, відома як «глибинний фейк» (англійською deepfake). А тепер вона допомагає відкрити deep truth – глибинну правду.

«Сталін знову оживає, щоб відкрити глибинну правду», – кажуть ініціатори проєкту, який використовує технології виготовлення «фейкових» новин із прямо протилежною метою: викрити роль Йосипа Сталіна в примусовому виморюванні голодом мільйонів українців і в подальшому приховуванні трагедії.