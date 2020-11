Міська влада Сан-Антоніо визнала Голодомор геноцидом

Міська влада американського міста Сан-Антоніо, штат Техас, схвалила петицію, подану неприбутковою організацією "Українське Сан-Антоніо" (Ukrainian San Antonio), щодо прийняття прокламації про офіційне визначення Голодомору 1932-1933-х років як геноциду українського народу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку організації у Фейсбуці.

Також уряд американського міста проголосив 28 листопада датою Пам’яті жертв Голодомору у Сан-Антоніо.

«В цей день (28 листопада – ред.) "Українське Сан-Антоніо" (Ukrainian San Antonio) разом з Американським комітетом з поінформованості про Голодомор-геноцид в Україні (U.S. Committee for Ukrainian Holodomor Genocide Awareness) та Українсько-американським товариством Техасу (Ukrainian American Society of Texas), а також спільнотами українців по всьому світу, проведуть заходи, присвячені вшануванню пам’яті жертв Голодомору!», - йдеться у публікації.

Як повідомляється на сторінці заходу у Фейсбуці, дана подія є важливою для української громади. Його метою є об’єднати громаду та підвищити обізнаність про Голодомор серед широкої громадськості Сан-Антоніо.

«Ми ніколи не повинні забувати невинних жертв цього геноциду і ми ніколи не повинні забувати цього жахливого злочину тоталітарного радянського режиму – штучного голоду, щоб заморити українців до смерті», - зазначили в організації.

Як відомо, День пам'яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років.

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років - геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

Голодомору передувала насильницька колективізація сільських господарств, "розкуркулення" селян, хлібозаготівельна кампанія, масовий терор на селі. Терор голодом, що діяв в Україні протягом 22 місяців, - це свідома і цілеспрямована політика сталінського уряду, стратегія і тактика якої виконувалася починаючи з 1928 року. Ця карально-репресивна акція була спрямована на упокорення українського селянства, знищення самостійних селянських господарств - соціально-економічних підвалин української нації.

Українські селяни стали наступними жертвами сталінського режиму після тотальних репресій щодо української інтелігенції та духовенства. У пікові місяці Голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок часу Москва вбила більше трьох мільйонів українців.

Упродовж десятиліть Голодомор в радянській Україні замовчувався. Дослідження з цієї трагедії розпочалися лише наприкінці 80-х років минулого століття. Нині в Україні Голодомор 1932-1933 років розцінюється як акт геноциду українського народу, здійснений урядом СРСР шляхом організації штучного масового голоду, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. За даними останніх соціологічних опитувань, 77% українців вважають цю трагедію геноцидом.

У листопаді 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Зі 195 країн світу актом геноциду Голодомор 1932-1933 років в Україні на міждержавному рівні, крім України, визнають 15 держав-членів ООН і держава Ватикан.

Фото: Укрінформ, Ukrainian San Antonio/Facebook