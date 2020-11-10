У Вашингтоні відзначили 5-ту річницю відкриття Меморіалу жертвам Голодомору-геноциду в Україні

В столиці США Вашингтоні в суботу відзначили 5-річчя відкриття Меморіалу жертвам Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в Україні.

Про це повідомляється на сторінці посольства України в США в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Пряму трансляцію можна переглянути в Ютубі за посиланням.

«Приєднуйтесь до нас у цій віртуальній пам’ятній церемонії, в рамках якої церковні ієрархи, педставники влади та дипломати вшановують пам’ять жертв Голодомору-геноциду в Україні біля Меморіалу в Вашингтоні», - йдеться у підписі до відео. У ролику також є виступи представників української діаспори в США.

Від імені українського уряду віртуальний захід відкрила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

«Цей монумент у серці американської столиці є даниною пам’яті жертв однієї з найбільших трагедій не лише в історії моєї країни та українського народу, а й всього людства»- зауважила Джапарова.

Перша заступниця міністра розповіла про штучно створений Йосипом Сталіним голод та його багатомільйонні жертви і додала, що доносити світові правду про Голодомор є нашим моральним обов’язком.

Вона зауважила, що сьогодні світ не лише знає правду про цей злочин проти українців, але й, держава за державою, визнає Голодомор геноцидом.

Джапарова також згадала про депортацію радянським режимом кримських татар у 1944 році – «геноцид, який має таку ж саму природу, як Голодомор» і зазначила, що саме тому Верховна Рада України закликала інші держави визнати депортацію кримських татар геноцидом.

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Про роль української діаспори в США у справі визнання Голодомору геноцидом Джапарова розповіла в дописі на своїй Фейсбук-сторінці.

«Ще задовго до здобуття нашою державою незалежності представники українських громадських організацій США, почали наш, тепер вже спільний, шлях до світового визнання Голодомору 1932-33 рр. в Україні геноцидом українського народу. Саме завдяки копітким зусиллям української діаспори, ще у далекому 1988 році, для вивчення та аналізу тих страшних подій було створено спеціальну Конгресову комісію, головним висновком якої стало: «Йосип Сталін і його оточення вчиняли геноцид проти народу України в 1932-1933 роках». Далі були роки повсякденної праці, до якої, після здобуття Україною незалежності, долучилося і «дипломатичне військо» нашої країни. І сьогодні, як результат цієї роботи, ми маємо такі здобутки як визнання Конгресом США та майже половиною штатів США Голодомору 1932-33рр. в Україні геноцидом українського народу», - написала перша заступниця міністра.

Вона подякувала американським партнерами і друзям з Конгресу за їхню багаторічну послідовну підтримку і розуміння важливості цього питання для українців всього світу.

Попри ці значні здобутки, «маємо рухатись далі і продовжувати нести у світ знання про всі геноциди сталінського режиму, такі як Голодомор та Sürgün - депортацію кримських татар 1944 року. Внаслідок цього злочину - понад 200 тисяч було виселено, половина з них загинула протягом першого року депортації», - зауважила Джапарова.

Перша заступниця міністра висловила переконання, що лише міжнародне визнання може стати гарантією, що подібне більше не повториться», і «лише чітка міжнародна позиція щодо цього є єдиним інструментом цивілізованого світу для протидії агресії та злочинам проти людства».

Відео: U.S. Holodomor Committee