СКУ ініціює створення мережі для нащадків жертв Голодомору

Міжнародний координаційний комітет у справі Голодомору Світового Конґресу Українців (СКУ) оголосить про свою нову ініціативу щодо створення мережі для нащадків жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Конґресу українців Канади (КУК).

Метою глобальної мережі буде створення платформи для спілкування, підтримки та активності.

Кожній канадській громаді та організації пропонується активно залучати нащадків до вшанування пам’яті, одночасно створюючи базу даних про людей, зацікавлених в участі та отриманні додаткової інформації про Голодомор, а також про саму мережу.

Як повідомляв Укрінформ, українські організації Канади в рамках кампанії з підвищення обізнаності про Голодомор 1932-33 рр. в Україні створили петицію щодо включення терміну «Holodomor» («Голодомор») у найбільші словники англійської мови.

Петицію створено в рамках «Національного інформаційного туру «Голодомор» (Holodomor National Awareness Tour) - проєкту Канадсько-української фундації (Canada-Ukraine Foundation) та її трьох партнерів: Конгресу українців Канади, Науково-освітнього консорціуму вивчення Голодомору (Holodomor Research and Education Consortium, HREC) при Канадському інституті українських студій (КІУС) Альбертського університету та Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру в Торонто (Ukrainian Canadian Research & Documentation Centre in Toronto). Цей проєкт підтримується урядами Канади, Онтаріо та Манітоби. Його мета – зокрема, підвищити обізнаність про Голодомор.