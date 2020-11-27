В Австралії засвітять Свічу Пам’яті й помоляться за жертв Голодомору

Українці Австралії цієї суботи засвітять Свічі Пам’яті та вшанують молитвою жертв Голодомору 1932-33 рр. – геноциду українського народу.

Про це повідомляється на сайті Союзу українських організацій Австралії (СУОА), передає Укрінформ.

«У суботу українські родини Австралії та всього світу засвітять Свічу Пам'яті, відзначивши 87-мі роковини Голодомору - примусового голоду, організованого Сталіним в 1932-33 рр. в Україні», - йдеиться в анонсі.

Наступного дня, 29 листопада, о 9:30 в Українському католицькому соборі в Північному Мельбурні відбудеться пам’ятна служба та покладання вінків за участі посла України в Австралії Миколи Кулініча та першого віцепрезидента Світового конгресу українців, співголови СУОА Стефана Романіва.

«СУОА закликає австралійську та міжнародну спільноти віддати належне і відзначити роковини Голодомору, запаливши свічку цієї суботи. Наша місія - в тому, щоб уряд Австралії та всі австрайці знали про цей акт проти людства в не дуже давній історії України, аби ніколи не допустити повторення цього», - сказав Романів.

Як повідомляв Укрінформ, поминальною службою біля пам’ятника жертвам Голодомору в Канберрі посольство України в Австралії 22 листопада розпочало цикл заходів на вшанування трагедії Голодомору 1932-33 років в Україні.

У середу, 25 листопада, в Сіднеї, в парку Centennial Park відбулося вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років, в якому взяли участь посол України в Австралії Микола Кулініч, представники багатьох відділів Союзу українок Австралії (СУА), громадських організацій, а також живі свідки Голодомору.

Як повідомлялося, День пам'яті жертв голодоморів вшановується в Україні у четверту суботу листопада. Цьогоріч він припадає на 28 листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.

До 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть проходити в обмеженому форматі або віртуально і будуть доступні онлайн.