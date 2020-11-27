Діаспору в ЄС закликають приєднатися до проєкту «Зерна правди» на підтримку Музею голодомору

Регіональний віцепрезидент Світового конгресу українців (СКУ) Північної, Південної і Західної Європи, голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха закликав українців в ЄС підтримати проєкт «Зерна правди» і долучитись до збору благодійних внесків для створення основної експозиції Музею Голодомору.

Про це Садоха написав на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Дорогі українці у країнах ЄС! Внесіть свою зернинку в справу визнання у світі Голодомору 1932-33 років геноцидом. Своїм грошовим внеском і своїм ім’ям підтримайте Музей Голодомору в Києві», - зазначив регіональний віцепрезидент СКУ.

Він зауважив, що питання визнання Голодомору 1932-1933 рр. актом геноциду проти нас, українців, є однією з важливих сторінок нашої історії. Це важливо задля вшанування пам’яті мільйонів невинних жертв страшного терору та задля недопущення у майбутньому подібних злочинів проти людства, зазначив Садоха.

«Тяглість більшовицької агресії проти України та українського народу не лишилася на сторінках історії. Сучасна московська агресія проти України, інформаційна війна проти нас за кордоном – це все ж той порядок денний, яким керувалися очільники злочинного комуністичного режиму у 1932-1933 роках. Відтак створення потужного музейного комплексу – це ще й інформаційне, культурне та історичне щеплення проти нинішніх воєн для соборної та незалежної України», - зауважив регіональний віцепрезидент СКУ.

«Отож, і ми, українська діаспора у країнах ЄС, маємо можливість долучитися до цієї важливої місії, зробивши свій внесок на платформі «Зерна правди», проростивши зерна з іменами жертв, які промовляють до світу не з проханням помилувати, а зі своїм особистим свідченням про злочин задля справедливого вироку, який винесе увесь цивілізований світ. Творімо Музей Голодомору! Станьмо адвокатами для власної держави у світі», - закликав Садоха.

Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада в Україні представили краудфандингову платформу «Зерна правди» на підтримку творення в Україні Музею Голодомору - міжнародного проєкту для збору благодійних внесків для втілення проєкту основної експозиції Музею Голодомору, будівництво якого розпочалося після Революції Гідності.

Презентація платформи відбулася за участі представників Світового конгресу українців, українських митців та лідерів громадської думки.