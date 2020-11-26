В СКУ працюють над тим, аби в усьому світі Голодомор визнали геноцидом українців
Про це розповідається у розміщеному на Фейсбук-сторінці СКУ відео за участі першого віцепрезидента СКУ, голови Міжнародного координаційного комітету у справі Голодомору, голови комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу Стефана Романіва, передає Укрінформ.
«На сьогодні Голодомор визнали геноцидом вже 17 країн, але кінцева мета Світового конґресу українців – це мають зробити всі країни ООН», - йдеться у відео.
У ролику розповідається про діяльність та досягнення окремих українських громад та СКУ загалом щодо визнання в усьому світі Голодомору геноцидом українців.
Зокрема, Романів присвятив багато років свого життя донесенню правди про Голодомор світові. «Ми не можемо забути цю трагедію», - зазначив віцепрезидент СКУ.
На початку 2000-х рр. світ починає визнавати трагедію, нагадується у відео.
Романів зауважив, що наразі «у нас є різні проєкти, вони всі йдуть під гаслом: «Україна пам’ятає, світ визнає».
Як зазначається, українська діаспора постійно привертає увагу світу до страшних подій 1932-33 рр. – конференціями, виданням книжок, відкриттям архівів СБУ.
Приміром, у Канаді автобус, обладнаний мобільною аудиторією, їздить по школах з лекціями про Голодомор. Світову славу на виставках здобуває проєкт «Марія», присвячений дівчині-свідку Голодомору Лесі Марущак. Масштабний Музей Голодомору будують у Києві.
«Багато втрат. Багато жертв. Але Україна виграла, вона вийшла і не дала комуністичній системі, совєцькій системі винищити український народ», - наголосив Романів.
Як повідомлялося, День пам'яті жертв голодоморів вшановується в Україні у четверту суботу листопада. Цьогоріч він припадає на 28 листопада.
Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.
До 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть проходити в обмеженому форматі або віртуально і будуть доступні онлайн.
Відео: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців