В СКУ працюють над тим, аби в усьому світі Голодомор визнали геноцидом українців

Мета Світового конґресу українців (СКУ) – аби всі країни ООН визнали Голодомор 1932-33 рр. геноцидом українського народу.

Про це розповідається у розміщеному на Фейсбук-сторінці СКУ відео за участі першого віцепрезидента СКУ, голови Міжнародного координаційного комітету у справі Голодомору, голови комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу Стефана Романіва, передає Укрінформ.

«На сьогодні Голодомор визнали геноцидом вже 17 країн, але кінцева мета Світового конґресу українців – це мають зробити всі країни ООН», - йдеться у відео.

У ролику розповідається про діяльність та досягнення окремих українських громад та СКУ загалом щодо визнання в усьому світі Голодомору геноцидом українців.

Зокрема, Романів присвятив багато років свого життя донесенню правди про Голодомор світові. «Ми не можемо забути цю трагедію», - зазначив віцепрезидент СКУ.

На початку 2000-х рр. світ починає визнавати трагедію, нагадується у відео.

Романів зауважив, що наразі «у нас є різні проєкти, вони всі йдуть під гаслом: «Україна пам’ятає, світ визнає».

Як зазначається, українська діаспора постійно привертає увагу світу до страшних подій 1932-33 рр. – конференціями, виданням книжок, відкриттям архівів СБУ.

Приміром, у Канаді автобус, обладнаний мобільною аудиторією, їздить по школах з лекціями про Голодомор. Світову славу на виставках здобуває проєкт «Марія», присвячений дівчині-свідку Голодомору Лесі Марущак. Масштабний Музей Голодомору будують у Києві.

«Багато втрат. Багато жертв. Але Україна виграла, вона вийшла і не дала комуністичній системі, совєцькій системі винищити український народ», - наголосив Романів.

Як повідомлялося, День пам'яті жертв голодоморів вшановується в Україні у четверту суботу листопада. Цьогоріч він припадає на 28 листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів та міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські і культурні діячі, свідки Великого Голоду.

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До 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть проходити в обмеженому форматі або віртуально і будуть доступні онлайн.

Відео: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців