Музею Голодомору передали розсекречені архівні документи

Міністерство внутрішніх справ передало до Нацмузею Голодомору-геноциду дві архівні кримінальні справи, зокрема, й у цифровому вигляді - для віртуальної експозиції.

Як передає Укрінформ пресслужба МВС, про це поінформував глава МВС Арсен Аваков.

«Сьогодні ми підписуємо важливий документ - Меморандум про співпрацю між Міністерством внутрішніх справ та Національним музеєм Голодомору. У рамках співпраці МВС передасть до фондів музею історичні кримінальні справи, які до цього часу зберігались в архівах. Зараз ми передаємо перші дві справи з Херсонської області», - сказав Аваков.

За його словами, після того, як буде добудований архів музею, МВС передасть туди всі оригінали документів.

Міністр відзначив, що розсекречені матеріали надходять до Музею в оцифрованому вигляді, щоб зробити їх доступними не лише для науковців, але й (викласти — ред.) у відкритому доступі.

Аваков також розповів про ці дві архівні справи, які були передані до Музею.

«Першу справу порушено за так званим «законом про 5 колосків». За спробу принести додому жменю зерна з колгоспного поля, громадянина Шляпін з Херсонської області був розкуркулений та засуджений до 10 років трудових таборів разом із дружиною та дітьми», - зазначив очільник МВС.

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За словами Авакова, друга справа була відкрита за фактом канібалізму. «Доведені до божевілля голодні люди, вважалися злочинцями та каралися дуже суворо», - сказав міністр.

Аваков уточнив, що страшні справи 1932-1933 років, що є сторінками історії, ще раз підтверджують – радянський режим поступово знищував національну спільноту, після інтелігенції та духовенства перейшли до масового геноциду селян.

«За даними істориків, навесні 1933 року щохвилинно в Україні помирало 17 людей. Тисяча людей щогодини, 25 тисяч українців щодня. У моєму рідному Харкові вози проїжджали по місту, збирали тіла і ховали без імені. За спробу вижити і врятувати дітей, українців карали з усією строгістю режиму. Голодомор – це злочин, злочин, що немає терміну давності. Ми засуджуємо катів українського народу та пам’ятаємо про мільйони загублених душ», - додав Аваков.

Він зазначив, що наразі важливо повертатися до своєї історії, розкривати і вивчати архіви, бо проти нашої країни діє ворожа пропаганда, яка має на меті знищити національну пам’ять.

«Ми даємо можливість нащадкам дізнатися справжню історію Батьківщини, надати юридичну оцінку ганебному режиму світовій спільноті. Ми повинні зробити цю роботу системною і поступово передавати всі справи. Через стільки років ворог не зупиняється. Зараз зі сторони російського режиму маємо ще один проект по знищенню нашого народу – анексію Криму та війну на Сході України, - сказав Аваков.

Як повідомлялося, День пам'яті жертв голодомору вшановується в нашій країні у четверту суботу листопада.

Фото: МВС