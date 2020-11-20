У Києві відкрили найвідомішу у світі виставку про Голодомор

У Музеї Голодомору в Києві презентували виставку «Марія» канадської художниці українського походження Лесі Марущак, яка була представлена у 9 країнах світу, а нині з нагоди 87-их роковин пам’яті жертв Голодомору, її вперше привезли в Україну.

На цьому наголошувалося на презентації виставки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Команда музею понад рік працювала над тим, щоб виставка Лесі Марущак була представлена в Національному музеї Голодомору-геноциду», - зазначила генеральна директорка музею Олеся Стасюк.

Виставка "Марія" канадської художниці українського походження Лесі Марущак/ Фото: Євген Любімов

Вона розповіла, що «Марія» є мобільним меморіальним простором, який увічнює пам’ять жертв Голодомору. У центрі виставки – образ реальної дівчинки Марії, яка всупереч рішенню диктатора Сталіна, вижила. Батька Марії за опір тоталітарній комуністичній владі ув’язнили, після повернення додому він помер. Мати Марії зібрала колоски на дорозі, щоб нагодувати дітей, однак їх забрали, жінку побили, після чого вона теж померла. Марія, уже доросла дівчинка, підсумовує: «Хто не був голодним, може цього не зрозуміти, але голод вбиває пам’ять».

«Ми в музеї зберігаємо пам’ять про вбитих голодом і разом з усім світом вшановуємо жертв Голодомору-геноциду кожної четвертої суботи листопада. Цьогоріч ми запалимо свічки о 16-ій годині 28 листопада. І кожен зможе прийти до цього пересувного меморіального простору, як називає його авторка, та пережити цілий спектр емоцій: обурення, жаль, біль, тугу за мільйонами чоловіків, жінок, дітей, яких було вбито лише за те, що вони – українці», - сказала Стасюк.

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Своєю чергою посол Канади в Україні Лариса Галадза розповіла, що роботи художниці мандрували світом, а зараз «в прямому розумінні приїхали додому, до України, яка є для світу постійним місцем пам’яті про невимовні жахіття, що були вчинені з українцями в 1932-33 роках».

«Донесені до нас обличчя на реальних фото того періоду передають не тільки страждання людей, на них зображених, але стають доказами і фактами того, що в реальності люди пережили та відчували в ті лихі часи. Леся намагається показати емоції та біль через відтворення фото тих часів, і це їй вдається. Ця виставка є також свідченням того, що ми ніколи не перестанемо пам’ятати і нагадувати про ті жахіття. Пам’ять про штучний голод, організований тодішнім режимом комуністичної влади, аби знищити українство, не вдалося знищити. Мільйони людей по всьому світу, і особливо канадська діаспора, доносять правду про штучний голод», - сказала Галадза.

Водночас вона висловила сподівання, що нинішня подія «дасть нам можливість глибокої рефлексії і більш повного усвідомлення Голодомору».

Сама авторка виставки звернулася до учасників відкриття через відео.

«Мої дослідження минулого привели мене до Марії, свідка Голодомору, яка сьогодні на 95-му році живе у Канаді. Марія служила натхненням для цієї інсталяції», - зауважила Леся Марущак.

Вона зазначила, зокрема, що успіх виставки за кордоном, серед не українців, засвідчив необхідність поширювати знання про геноцид, і що «Марія» «стане важливим чинником наших старань у цілому світі з підвищення обізнаності про Голодомор» і визнання його геноцидом. Художниця висловила сподівання, що виставка буде презентована і в інших куточках України.

«Я особливо вдячна, що виставка зараз в Україні. Я впевнена, що Марія, живучи своїм спокійним життям у Канаді, врятувавшись від переслідувань, ніколи собі не уявляла, що, розповідаючи свою історію, вона вкладає свою частку у зцілення свого народу. Ми зобов’язані допомогти міжнародному співтовариству зрозуміти цей геноцид в контексті сучасних глобальних подій, хоча це сталося 87 років тому», - наголосила Марущак.

Як зазначалося, виставка складається з фотографій, інсталяцій та відео. У проєкті використано три серії зображень: RED (Червоний), TRANSFIGURATION (Видозміна) та COUNTING (Підрахунок).

«Під час роботи з зображеннями мисткиня вдавалася до елементів перформансу: писала по зображеннях грудками попелу, затоплювала їх воском, наносячи слова старослов’янською мовою, які при окисненні можуть проявлятися. Фотографії, представлені в музеї, є результатами цих нашарувань, надрукованими на полотні та шовку», - розповіла кураторка виставки Яна Гринько.

Виставка експонуватиметься до 31 березня 2021 року за підтримки Світового конґресу українців.