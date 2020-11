Пам’ять жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні вшанували українці штату Нью-Йорк під час панахиди, що відбулася 8 листопада.

Про це повідомляється на сторінці Генерального консульства України в Нью-Йорку в Фейсбуці.

«8 листопада поминальною панахидою біля пам'ятника жертвам Голодомору-геноциду 1932-1933 років у парку ім. Ейзенхауера міста Вестбері розпочала українська громада Нью-Йорка низку спільних, із залученням Генконсульства України комеморативних заходів у зв’язку з 87-ми роковинами страшного злочину сталінського режиму проти Українського народу.

Як повідомляв Укрінформ, у Вашингтоні 7 листопада відзначили 5-ту річницю відкриття Меморіалу жертвам Голодомору-геноциду в Україні.

Читайте також: В СКУ закликали українців долучитися до відзначення роковин Голодомору

Фото: Consulate General of Ukraine in New York, Olga Tsymbalysta