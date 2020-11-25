Директор Музею Революції Гідності пояснив, чому «загальмувало» будівництво Меморіалу

Музей Революції Гідності за два роки направив 35 листів в органи влади з тим, аби будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні стартувало.

Про це повідомив на пресконференції в Укрінформі директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

"З кінця 2018 року і по 2020 рік ми направили 35 листів в органи влади і 24 – в Генпрокуратуру і Державне бюро розслідувань. Це говорить про те, що Музей відкрито інформував про цю патову ситуацію неможливості будівництва і порушував питання коштів і всього іншого. І неодноразово попереджав у листах про можливе завдання збитків з боку Генпрокуратури", - сказав Пошивайло.

За його словами, єдина причина відтермінування будівництва – арешт земельних ділянок за клопотанням Генпрокуратури та зволікання із проведенням слідчих дій.

Хоча, зауважив директор, спочатку Генпрокуратура в особі Управління спецрозслідувань давала конкретні терміни завершення слідчих дій.

При цьому Пошивайло зазначив, що працівники Музею Революції Гідності не знали, що правоохоронці розслідують кримінальну справу через нібито розкрадання коштів.

"Ми не знали, що порушена кримінальна справа, і не знали наш статус при обшуках", – додав він.

У свою чергу юрист Національного музею Революції Гідності Дмитро Цвітненко наголосив, що у Національному музеї Революції Гідності виконували приписи ГПУ щодо узгодження будівництва меморіалу зі слідчими діями на місці подій, хоча й виступають проти того, щоб протиставляти одне іншому.

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«Ми, як музей, завжди були проти протиставлення будівництва меморіалу й проведення слідчих дій на Алеї. Тобто проти того, щоб здійснювалося щось одне за рахунок іншого. Тому після зняття арешту Генпрокуратура знову почала звертатися до нас з проханням не розпочинати будівельні роботи, тому що для закінчення слідчих дій потрібно було спочатку кілька тижнів, потім ще місяць. В принципі, на той час у нас ще йшла робота із закупівлі матеріалів, то ми й не поспішали. Станом на травень місяць 2019 року у нас були повторні відповіді ГПУ, що ми фактично можемо розпочинати будівництво», - зазначив Цвітненко.

Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада правоохоронці провели обшук в Музеї Революції Гідності, також обшук було проведено в помешканні керівника музею Ігоря Пошивайла, під час обшуку було вилучено особистий носій електронної інформації.