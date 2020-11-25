Обшук, Янукович, виклики до ДБР: директор Музею Революції Гідності каже про «спільний знаменник»

Обшуки у Музеї Революції Гідності напередодні 7-ї річниці Майдану є спецоперацією з метою дискредитації.

Про це повідомив під час пресконференції в Укрінформі директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

"Напередодні 7-ї річниці Революції Гідності було здійснено інформаційну спецоперацію з дискредитації Музею Майдану, а через нього - з дискредитації Революції Гідності. Це відбулося паралельно з іншими важливими речами - зняттям заочного арешту з колишнього президента Януковича, а перед цим - викликом до ДБР лідерів Майдану", - сказав він.

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На думку Пошивайла, на користь цієї версії говорить той факт, що інформацію про обшуки у музеї підхопили російські пропагандистські телеканали.

Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада правоохоронці провели обшук у Музеї Революції Гідності, також обшук було проведено в помешканні керівника Музею Ігоря Пошивайла, під час обшуку вилучено особистий носій електронної інформації.