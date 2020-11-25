25 листопада, 13:00 - пресконференція на тему: “Національний музей Революції Гідності заявляє про маніпуляції навколо будівництва Меморіалу. Представлення доказів”

Організатори: Національний музей Революції Гідності; Український інститут національної пам’яті.

Спікери: Ігор Пошивайло – генеральний директор Національного музею Революції Гідності; Антон Дробович – голова Українського інституту національної пам’яті; Дмитро Цвітненко – юрист Національного музею Революції Гідності; Наталія Бойків – завідувач будівельного відділу Національного музею Революції Гідності.

Коротко. Як повідомляють організатори, напередодні Дня Гідності та Свободи СБУ разом із Нацполіцією провели обшуки офісів Національного музею Революції Гідності й квартири генерального директора цієї інституції Ігоря Пошивайла.

Підстава – ухвала суду в рамках кримінального провадження щодо спорудження Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Головне звинувачення, яке публічно лунає від правоохоронних органів: на будівництво були виділені кошти, частину із них витрачено, а меморіалу досі немає.

Дії Національного музею Революції Гідності цілком законні й прозорі. Базуються виключно на визначених законом процедурах. Єдиною перешкодою для будівництва меморіалу є арешт земельної ділянки.

Під час пресконференції будуть озвучені факти, продемонстровані матеріали і документи, які спростовують маніпуляції довкола питання спорудження Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Пресслужба Національного музею Революції Гідності, тел.: +380986611833, 0442225014,e-mail: press@maidanmuseum.org.

Акредитація представників ЗМІ обов’язкова до 11:00 25 листопада за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUMQf4AO5bzvdsRsPOAFP83nsvvAzxusCIznqIwN-p99ahSg/viewform

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена – 10 осіб.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV , а також на сайті: https://www.maidanmuseum.org/

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк