Прокуратура Києва вважає, що гроші на Музей Революції Гідності були розкрадені

У Київській міській прокуратурі вважають, що кошти, виділені на спорудження Музею Революції Гідності, були розкрадені.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні прокуратури у Фейсбуці.

«Є підстави вважати, що кошти, виділені на зведення Музею Революції Гідності, були розкрадені», - зазначив керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер.

Він поінформував, що у грудні 2018 року для реконструкції та будівництва Музею Революції були виділені кошти у сумі близько 148 млн гривень. Аванс на фірму-підрядника був перерахований негайно, а це кошти у сумі 111 млн гривень.

За словами Кіпера, термін будівництва спливав у серпні 2019 року, проте будівельні роботи так і не були розпочаті. Тому в липні 2020 року правоохоронними органами було розпочато кримінальне провадження, в рамках якого перевірялося використання бюджетних коштів, виділених на зведення музею.

Відповідно до інформації аудиторської служби, на рахунках генерального підрядника у той період зберігалося близько 10 млн гривень.

Відтак з’явилися підстави вважати, що виділені кошти були розкрадені.

13 листопада 2020 року після отримання ухвали слідчого судді правоохоронними органами було проведено низку слідчих дій, у тому числі обшуки, а саме в Музеї Революції та у генерального підрядника, щоб встановити та вилучити усі необхідні документи для проведення відповідних експертиз, які призначені в рамках кримінального провадження.

«Українське суспільство зацікавлене в добудові Музею Революції Гідності, а тому ми нікому не дозволимо розкрадати бюджетні кошти та маніпулювати на пам’яті героїв», - наголосив Олег Кіпер.

Як повідомляв Укрінформ, 19 листопада правоохоронці провели обшук в Музеї Революції Гідності, також обшук було проведено в помешканні керівника Музею Ігоря Пошивайла, під час обшуку було вилучено особистий носій електронної інформації.

У суботу, 21 листопада, в Україні відзначатимуть День Гідності та Свободи.

Фото: прокуратура Києва