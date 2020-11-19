Обшук у Музеї Революції Гідності: силовики шукають, де поділися 100 мільйонів

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції

Слідчим управління столичної поліції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури та за оперативного супроводження Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2018 року Національним Меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції Гідності укладено договір генпідряду на виконання будівельних робіт з ТОВ та перераховано на його рахунок авансовий платіж у розмірі понад 111 мільйонів гривень для виконання будівельних робіт.

На даний час роботи на вказаному об’єкті не виконуються. Згідно з актом ревізії, на казначейському рахунку підрядника залишок коштів по об’єкту, станом на березень 2020 року, складав 9 878 517 гривень. Також виявлено фінансові порушення і в музеї Революції Гідності, що призвело до збитків на суму майже 4 мільйони гривень.

Наразі на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду, слідчі поліції Києва за оперативного супроводження Служби безпеки України проводять обшуки в службових приміщеннях Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, компанії – генпідрядника та за місцями проживання відповідних службових осіб з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та отримання інших доказів у кримінальному провадженні. Досудове розслідування триває.

Фото: facebook.com/maidanmuseum.org