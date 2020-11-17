Оборудка на десятки мільйонів: прокуратура завершила слідство щодо 15 посадовців Укрзалізниці

Офіс генпрокурора завершив досудове розслідування щодо посадовців «Укрзалізниці» за фактами заволодіння понад 58,6 мільйона гривень акціонерного товариства під час організації проведення капітальних ремонтів дизель-поїздів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно п’ятнадцяти осіб за фактами заволодіння коштами в особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, підроблення документів, вчинених у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України», - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що посадові особи ПАТ «Укрзалізниця» заволоділи грошовими коштами акціонерного товариства під час організації проведення капітальних ремонтів дизель-поїздів, призначених для здійснення приміських пасажирських перевезень.

Зокрема, у період 2015-2016 років посадовці ПАТ «Укрзалізниця», із залученням фіктивних підприємств, склали та видали завідомо неправдиві документи про нібито здійснення модернізації понад 20 дизель-поїздів, достовірно знаючи, що жодних ремонтних робіт не могло бути проведено у зв’язку з відсутністю у підприємства-виконавця необхідних спеціалістів і обладнання. Це в подальшому стало підставою для переведення грошових коштів із рахунків ПАТ «Укрзалізниця» підприємству-виконавцю. При цьому частина суми опинилася на рахунках фіктивних підприємств.

Зазначається, що експертизою встановлено, що роботи з модернізації не проводилося, а внаслідок дій посадовців «Укрзалізниці» завдано понад 58,6 млн грн збитків.

«17 листопада 2020 року п’ятнадцятьом підозрюваним відкрито матеріали кримінального провадження. Серед підозрюваних колишній виконувач обов’язків голови правління одного з підприємств, 100% акцій якого внесено до статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця» (з 2018 року – АТ «Укрзалізниця») та його колишні заступники; колишні та теперішні керівники підрозділів приміських пасажирських перевезень, а також начальники виробничих підрозділів моторвагонних депо регіональних філій ПАТ «Укрзалізниця», - уточнюється у повідомленні.

Одночасно з відкриттям матеріалів досудового розслідування Офісом Генерального прокурора в інтересах держави вживаються заходи з метою відшкодування завданої підозрюваними шкоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося співробітниками Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.