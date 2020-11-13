Офсетні контракти у договорах оборонного замовлення: Офіс генпрокурора ініціює інвентаризацію

Офіс генерального прокурора ініціює інвентаризацію всіх договорів державного оборонного замовлення, у яких мають бути укладені офсетні контракти.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила у зверненні щодо роботи спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері, передає Укрінформ.

«Держава не може собі дозволити втрачати сотні мільйонів тільки в результаті існування недосконалих процедур. Як виявлено спеціалізованою прокуратурою, лише на закупівлі для ЗСУ 45 бронетранспортерів, внаслідок існування неефективного механізму придбання озброєння під державні гарантії, зайво витрачено понад 230 млн гривень. А таких закупівель у державі на рік здійснюються десятки», - повідомила Венедіктова.

За її словами, інша глобальна проблема у цій сфері, яка вже роками не вирішується, - недотримання Міністерством оборони вимог закону «Про державне оборонне замовлення» щодо обов’язкового отримання Україною так званих «офсетних компенсацій».

Генеральний прокурор пояснила, що офсет – це визначена законодавством країни обов’язкова компенсація з боку іноземного постачальника продукції оборонного призначення в розмірі від 30 до 100 відсотків її вартості, за умови що вартість такої закупівлі перевищує 5 млн євро.

Вона поінформувала, що за підрахунками Офісу генерального прокурора, Україна за останні 5 років у зв’язку з цим недоотримала активів щонайменше 1,5 млрд гривень.

«Наразі нами підготовлено інформування щодо цієї проблеми Президенту України та Прем’єр-міністру. Зокрема, ініціюємо інвентаризацію всіх договорів державного оборонного замовлення, у яких мають бути укладені офсетні контракти», - заявила Венедіктова.

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Вона також звернула увагу вищих посадових осіб держави, що, наприклад, при виконанні лише двох державних контрактів щодо закупівлі іноземного безпілотного літального апарату та боєприпасів до нього Україною недоотримано активів на суму близько 753 млн грн.

Окремо, за її словами, через бюрократичне тривале листування щодо визначення офсетного бенефіціара за іншим контрактом було втрачено можливість отримати більше 300 млн грн.

«Також спеціалізованими прокуратурами у військовій та оборонній сферах вивчається питання щодо наявності підстав притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які допустили у цих випадках невиконання вимог закону», - поінформувала Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, секретар РНБО Олексій Данілов закликав суб’єкти сектору безпеки і оборони виконати державне оборонне замовлення у максимально стислі терміни.