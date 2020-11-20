Соцмережі про обшук у Музеї Революції Гідності: У чому цей прикрий «символізм»?

Як українці реагують на обшук у Національному музеї Революції Гідності

"Думав відкривати міжнародний науковий форум "Революція Гідності: на шляху до історії". Але о 7 ранку увірвалися до квартири слідчі поліції та СБУ з обшуком", – розповідає про свій ранок 19 листопада директор Музею Ігор Пошивайло. І задається питанням: "Такі дії у переддень Дня Гідності та Свободи, коли основні заходи з відзначення річниці Майданів і резонансні заяви-звернення - на Музеї, це - ВИПАДКОВІСТЬ?"

На прикрий "символізм" звернув увагу і ексміністр культури Євген Нищук.

"Дуже дивно, що ці обшуки відбуваються на річницю Революції гідності і після заяви Музею", – пише народна депутатка Юлія Клименко.

"Обшук за два дні до річниці - це стара як світ кагебістська методичка: облава на Великдень, арешт/допит на день народження і т.д. - "с целью деморализации объекта". В даному випадку - українського суспільства, тобто нас із вами", – зазначає письменниця Оксана Забужко.

Водночас на Банковій прокоментували обшуки, наголосивши, що емоцій у ці дні щороку й так дуже багато, тому не варто штучно додавати нових: "Невже було обов’язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі. А правоохоронці повинні враховувати й такі речі, коли немає термінової необхідності для слідчих дій".

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Український інститут національної пам’яті та Музей Революції Гідності оприлюднили заяву щодо обшуків, назвавши їх політичним замовленням, яким скористаються антиукраїнські сили, щоб дискредитувати Революцію Гідності.

"Негатив сьогоднішнього дня – в іншому. В поширенні чуток і пліток, спростувати які – ой, як непросто", – зазначають у Музеї.

"У мене в коментарях вже як про доконаний факт люди починають говорити про якісь нібито зловживання з боку Музею. Не чекаючи подальшого розгляду справи самими слідчими органами та судом, якщо справа ще до цього звісно дійде", – підтверджує тезу Музею директор Архіву національної пам'яті Ігор Кулик.

"Прикметно, що власне обшуки супроводжуються атаками на інтернет ресурси Музею та масованим приходом ботів з намірами явно роздмухувати скандал та виливати тонни бруду", – пише Аліна Шпак.

У соцмережах переконані – "непокаране зло готується до реваншу".

І закликають підтримати Музей. Зокрема, українські науковці анонсували мітинг під СБУ.

"І що, всі знову будуть мовчати?" – запитує Дарина Рогачук.

"Онлайн форум до річниці Революції Гідності силовики вирішили доповнити обшуком в музеї Майдану", – пише Ярина Ясиневич.