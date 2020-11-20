Соцмережі про обшук у Музеї Революції Гідності: У чому цей прикрий «символізм»?
"Думав відкривати міжнародний науковий форум "Революція Гідності: на шляху до історії". Але о 7 ранку увірвалися до квартири слідчі поліції та СБУ з обшуком", – розповідає про свій ранок 19 листопада директор Музею Ігор Пошивайло. І задається питанням: "Такі дії у переддень Дня Гідності та Свободи, коли основні заходи з відзначення річниці Майданів і резонансні заяви-звернення - на Музеї, це - ВИПАДКОВІСТЬ?"
На прикрий "символізм" звернув увагу і ексміністр культури Євген Нищук.
"Дуже дивно, що ці обшуки відбуваються на річницю Революції гідності і після заяви Музею", – пише народна депутатка Юлія Клименко.
"Обшук за два дні до річниці - це стара як світ кагебістська методичка: облава на Великдень, арешт/допит на день народження і т.д. - "с целью деморализации объекта". В даному випадку - українського суспільства, тобто нас із вами", – зазначає письменниця Оксана Забужко.
Водночас на Банковій прокоментували обшуки, наголосивши, що емоцій у ці дні щороку й так дуже багато, тому не варто штучно додавати нових: "Невже було обов’язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі. А правоохоронці повинні враховувати й такі речі, коли немає термінової необхідності для слідчих дій".
Український інститут національної пам’яті та Музей Революції Гідності оприлюднили заяву щодо обшуків, назвавши їх політичним замовленням, яким скористаються антиукраїнські сили, щоб дискредитувати Революцію Гідності.
"Негатив сьогоднішнього дня – в іншому. В поширенні чуток і пліток, спростувати які – ой, як непросто", – зазначають у Музеї.
"У мене в коментарях вже як про доконаний факт люди починають говорити про якісь нібито зловживання з боку Музею. Не чекаючи подальшого розгляду справи самими слідчими органами та судом, якщо справа ще до цього звісно дійде", – підтверджує тезу Музею директор Архіву національної пам'яті Ігор Кулик.
"Прикметно, що власне обшуки супроводжуються атаками на інтернет ресурси Музею та масованим приходом ботів з намірами явно роздмухувати скандал та виливати тонни бруду", – пише Аліна Шпак.
І закликають підтримати Музей. Зокрема, українські науковці анонсували мітинг під СБУ.
"І що, всі знову будуть мовчати?" – запитує Дарина Рогачук.
"Онлайн форум до річниці Революції Гідності силовики вирішили доповнити обшуком в музеї Майдану", – пише Ярина Ясиневич.